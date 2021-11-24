Казанские перевозчики хотят получить компенсации с пассажиров без QR-кодов

15:09 24.11.2021

Председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков сообщил, что перевозчики Казани намерены обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба к пассажирам, из-за которых были вынуждены стоять автобусы.

«За два дня простои общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составили 18 часов 39 минут. Всего зафиксирован 21 случай», - цитирует «Интерфакс» слова Темлякова.

Один из таких случаев произошел 23 ноября на остановке «Национальный архив». Автобус №33 был вынужден сойти с маршрута, а экипаж вызвать полицию. Пассажир сказал, что у него нет QR-кода и отказался покинуть автобус. Когда приехал экипаж полиции, мужчина показал сотрудникам QR-код. На вопрос, почему он не показал код кондуктору, пассажир ответил, что не обязан это делать. Общее время простоя автобуса составило 3 часа.

Говоря о пассажиропотоке в транспорте, Темляков также отметил, что наблюдается его значительное снижение. 22 ноября - на 30%, 23 ноября - еще на 4-5%.