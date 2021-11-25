Собянин призвал уменьшить число мигрантов в районных ЖКХ

11:09 25.11.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым уменьшить число мигрантов среди районных коммунальщиков. На минувшей неделе мэр столицы высказался за сокращение иностранной рабочей силы на стройплощадках программы реновации.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться», — цитирует градоначальника РИА Новости.

В начале месяца московские власти рассказали о подготовке плана решения кадрового кризиса на стройках. Отмечалось, что он позволит обойтись без иностранной рабочей силы за счет роста производительности российской. Отрасль отметила, что практически ресурсов производительности нет, а строителей для столицы придется искать в регионах.

Сам мэр 17 ноября поручил уменьшить число приезжих из соседних стран на стройках для программы реновации. К концу прошлой недели Сергей Собянин констатировал двукратное сокращение количества мигрантов на проектах в рамках московского заказа.