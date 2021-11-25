Собянин призвал уменьшить число мигрантов в районных ЖКХ

© KM.RU, Алексей Белкин

Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым уменьшить число мигрантов среди районных коммунальщиков. На минувшей неделе мэр столицы высказался за сокращение иностранной рабочей силы на стройплощадках программы реновации.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться», — цитирует градоначальника РИА Новости.

В начале месяца московские власти рассказали о подготовке плана решения кадрового кризиса на стройках. Отмечалось, что он позволит обойтись без иностранной рабочей силы за счет роста производительности российской. Отрасль отметила, что практически ресурсов производительности нет, а строителей для столицы придется искать в регионах.

Сам мэр 17 ноября поручил уменьшить число приезжих из соседних стран на стройках для программы реновации. К концу прошлой недели Сергей Собянин констатировал двукратное сокращение количества мигрантов на проектах в рамках московского заказа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2021, 15:36
    Гость: кадет

    Мэром столицы Москва должен быть русский по национальности. Не еврей или татарин, а русский. Это по всем правилам строительства государства и исторической справедливости. Точка.

  2. 25.11.2021, 15:33
    Гость: да-да

    Самое позорное этой истории что совсем недавно сам Путин с подсказки своего антирусского лобби утверждал, что Россия без мигрантов не сможет осуществить "прорывы и рывки" в экономике. Ложь довлеет над Россией.

  3. 25.11.2021, 15:20
    Гость: Carlos

    Много к чему нужно присмотреться, но, кажется, нелюбимый мной Собянин делает шажки в правильном направлении. Думаю, ему обязательно надо задуматься о смене уведомительного порядка регистрации ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, включая "бывшие братские", на разрешительный.

  4. 25.11.2021, 15:09
    Гость: #тваюжмать!!!

    А чой-то он так срочно, ну прям в воздухе, переобулси? Задуло ветром перемен? Не при нём ли заполонили инородцы и иноверцы столицу златоглавую?

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