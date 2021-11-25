Собянин призвал уменьшить число мигрантов в районных ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым уменьшить число мигрантов среди районных коммунальщиков. На минувшей неделе мэр столицы высказался за сокращение иностранной рабочей силы на стройплощадках программы реновации.
«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться», — цитирует градоначальника РИА Новости.
В начале месяца московские власти рассказали о подготовке плана решения кадрового кризиса на стройках. Отмечалось, что он позволит обойтись без иностранной рабочей силы за счет роста производительности российской. Отрасль отметила, что практически ресурсов производительности нет, а строителей для столицы придется искать в регионах.
Сам мэр 17 ноября поручил уменьшить число приезжих из соседних стран на стройках для программы реновации. К концу прошлой недели Сергей Собянин констатировал двукратное сокращение количества мигрантов на проектах в рамках московского заказа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мэром столицы Москва должен быть русский по национальности. Не еврей или татарин, а русский. Это по всем правилам строительства государства и исторической справедливости. Точка.
Самое позорное этой истории что совсем недавно сам Путин с подсказки своего антирусского лобби утверждал, что Россия без мигрантов не сможет осуществить "прорывы и рывки" в экономике. Ложь довлеет над Россией.
Много к чему нужно присмотреться, но, кажется, нелюбимый мной Собянин делает шажки в правильном направлении. Думаю, ему обязательно надо задуматься о смене уведомительного порядка регистрации ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, включая "бывшие братские", на разрешительный.
А чой-то он так срочно, ну прям в воздухе, переобулси? Задуло ветром перемен? Не при нём ли заполонили инородцы и иноверцы столицу златоглавую?
лучше провести во всех отраслях и по всей стране.