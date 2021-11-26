17:59 26.11.2021

Многие слышали слово «хозтовары», но мало кто различает разницу между тем, что является хозяйственными товарами, а что нет В этой статье мы подробнее поговорим про особенности и типы хозтоваров. Ознакомиться с ассортиментом вы сможете на сайте https://knopa.com.ua/

Многие слышали слово «хозтовары», но мало кто различает разницу между тем, что является хозяйственными товарами, а что нет

В этой статье мы подробнее поговорим про особенности и типы хозтоваров. Ознакомиться с ассортиментом вы сможете на сайте https://knopa.com.ua/

Что такое хозяйственные товары?

Пол хозтоварами подразумеваются любые товары, которые так или иначе используются для бытовых целей. Это может быть принадлежности для обустройства дачи, дома, огорода, приготовления еды и так далее. Однако, если внимательно изучить Госстандарт, то окажется, что хозяйственные товары делятся на шесть видов. Классифицируются по сферам применения и типам используемого материала.

Виды хозтоваров

По типу материала хозяйственные товары делятся следующим образом:

1. Пластмассовые. Среди них можно выделить ванные принадлежности, посудохозяйственные принадлежности, садовые, интерьерные и бытовую мебель. Преимущества хозтоваров такого вида: дешевизна, легкость, ударопрочность, практичность и эстетическая составляющая.

2. Стеклянные. Стеклянные хозяйственные товары классифицируются по таким параметрам: целевое и функциональное значение, сосав, цвет, размер, фасон, способ производства. Чтобы не вдаваться в подробности, можно привести пример – стеклянная посуда (тарелки, рюмки, бокалы и так далее) для ежедневного использования, стеклянная посуда для хранения пищи (банка, кастрюля, бутылка); осветительные приборы (лампа, плафоны и так далее);

3. Керамические. Они обладают практически теми же свойствами, что и стеклянная продукция, но больше используется для удовлетворения ежедневных бытовых потребностей – чашки, блюдца, сахарницы и так далее;

4. Металлические. Выделяются столовые приборы и посуда из металла. Так же, под металлическими хозтоварами так же подразумеваются инструменты для строительных работ (отвертки, гайки и так далее), оконные и дверные ручки, замки и прочее. Основной материал – сталь, чугун разного типа, алюминий.

5. Бытовые. Тут все просто – любые средства для мытья поверхностей; лаковые и красочные покрытия; клеи, средства для ухода за внешней домовой территории;

6. Текстильные.