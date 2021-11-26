Путин, Пашинян и Алиев провели переговоры в Сочи
Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна прошли в Сочи, сообщает РИА Новости. Целью встречи было заявлено наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.
"Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год", — сказал президент России, открывая встречу.
В начале переговоров Путин подчеркнул важность того, что в Карабахе создаются условия для мирной жизни. Он отметил, что при содействии Москвы 53 тысячи беженцев вернулись к местам постоянного проживания.
"К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо", — заявил президент.
Российский лидер добавил, что рассчитывает на принятие решений по разблокированию транспортных коммуникаций, чтобы создать условия для возрождения Нагорного Карабаха. Это позволило бы заниматься хозяйственной деятельностью и развивать экономику, что благоприятно отразится на уровне жизни людей.
"Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторически связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. А наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", — сказал Путин.
Во время переговоров Баку рассчитывает получить карту минных полей на территориях, перешедших под их контроль, подписать мирный договор, в котором бы признавалась территориальная целостность страны, провести делимитацию и демаркацию границы, обсудить открытие коридора в Нахичевань и создание коммуникаций в регионе.
Армения, в свою очередь, хочет вернуть своих пленных и требует вывода войск с приграничной территории, которую считает своей. По словам Пашиняна, из-за майского проникновения азербайджанских войск Баку контролирует 41 квадратный километр территории соседнего государства.
Ереван также не возражает открыть коммуникации для связи Азербайджана с Нахичеванью, но против "коридоров" — в таком случае на дороге должны стоять пункты пограничного и таможенного контроля, но тогда суверенитет страны над дорогой выходит неполным. Кроме того, страна требует охранять армянское культурное наследие на карабахских территориях, подконтрольных Баку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
опять повез "двойников" рехтовать в сочинскую "раболаторию"?
Ну, заодно с "портнероми" потрепаться. О том, о сем...
И куда по твоему эти оставшиеся люди ринутся? Разве не в россию к родственникам? "Zапад" их однозначно не захочет принимать.
Эта нация не умеет делать ничего полезного. Иногда они владеют будками по ремонту обуви.
Они как палестинцы. Тем пахать совсем "западло" !
самое главное что эти трое ничего не решают.
договариваться с трусливым русофобом пашеняном?
пора закрывать.