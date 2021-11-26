Путин, Пашинян и Алиев провели переговоры в Сочи

Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна прошли в Сочи, сообщает РИА Новости. Целью встречи было заявлено наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

"Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год", — сказал президент России, открывая встречу.

В начале переговоров Путин подчеркнул важность того, что в Карабахе создаются условия для мирной жизни. Он отметил, что при содействии Москвы 53 тысячи беженцев вернулись к местам постоянного проживания.

"К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Но в целом за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо", — заявил президент.

Российский лидер добавил, что рассчитывает на принятие решений по разблокированию транспортных коммуникаций, чтобы создать условия для возрождения Нагорного Карабаха. Это позволило бы заниматься хозяйственной деятельностью и развивать экономику, что благоприятно отразится на уровне жизни людей.

"Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторически связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. А наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", — сказал Путин.

Во время переговоров Баку рассчитывает получить карту минных полей на территориях, перешедших под их контроль, подписать мирный договор, в котором бы признавалась территориальная целостность страны, провести делимитацию и демаркацию границы, обсудить открытие коридора в Нахичевань и создание коммуникаций в регионе.

Армения, в свою очередь, хочет вернуть своих пленных и требует вывода войск с приграничной территории, которую считает своей. По словам Пашиняна, из-за майского проникновения азербайджанских войск Баку контролирует 41 квадратный километр территории соседнего государства.

Ереван также не возражает открыть коммуникации для связи Азербайджана с Нахичеванью, но против "коридоров" — в таком случае на дороге должны стоять пункты пограничного и таможенного контроля, но тогда суверенитет страны над дорогой выходит неполным. Кроме того, страна требует охранять армянское культурное наследие на карабахских территориях, подконтрольных Баку.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2021, 21:13
    Гость: Вован

    опять повез "двойников" рехтовать в сочинскую "раболаторию"?
    Ну, заодно с "портнероми" потрепаться. О том, о сем...

  2. 26.11.2021, 21:13
    Гость: tot64

    И куда по твоему эти оставшиеся люди ринутся? Разве не в россию к родственникам? "Zапад" их однозначно не захочет принимать.
    Эта нация не умеет делать ничего полезного. Иногда они владеют будками по ремонту обуви.
    Они как палестинцы. Тем пахать совсем "западло" !

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