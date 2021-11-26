В шахте «Листвяжная» найден один выживший

11:20 26.11.2021

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе после аварии, которая произошла накануне предположительно из-за взрыва метана, нашли живого горняка, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. Позже стало известно, что выжившим оказался спасатель.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, выжившего везут в больницу, сообщает РИА Новости.

По последним данным, в результате ЧП погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.

В регионе объявили трехдневный траур - с 26 по 28 ноября.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшее по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК), по нему задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка, им грозит до семи лет тюрьмы.

Кроме того, в отношении двух главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК). Указанные сотрудники проверяли шахту неделю назад. Им также грозит до семи лет лишения свободы.

В новость внесены изменения: выжившим оказался один из спасателей