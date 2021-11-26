В шахте «Листвяжная» найден один выживший
В шахте "Листвяжная" в Кузбассе после аварии, которая произошла накануне предположительно из-за взрыва метана, нашли живого горняка, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. Позже стало известно, что выжившим оказался спасатель.
По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, выжившего везут в больницу, сообщает РИА Новости.
По последним данным, в результате ЧП погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей.
В регионе объявили трехдневный траур - с 26 по 28 ноября.
СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшее по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 217 УК), по нему задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка, им грозит до семи лет тюрьмы.
Кроме того, в отношении двух главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК). Указанные сотрудники проверяли шахту неделю назад. Им также грозит до семи лет лишения свободы.
В новость внесены изменения: выжившим оказался один из спасателей
Комментарии читателей Оставить комментарий
угольные бароны
Был у меня товарищ при СССР. ГРОЗ ( горнорабочий очистного забоя). Стояли датчики на метан и они их глушили. Спрашиваю почему. Он говорит, иначе работать не даст. Потом была авария на 62 человека с их шахты . Потом поставили датчики с невозможностью отключить. Там ещё инертный порошок какой то, который заполняет область взрыва не давая разгореться.
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В последнем происшествии тоже ( по новостям передают) пытались обходить защиту.
При трагедии в Спитаке тоже был "найден" в живых один авиапассажир из военных,а югославские авиапассажиры к сожалению все были в состоянии нулевой жизни.
Зато Шеварднадзе в Японии хвастался о русском тектоническом оружии.После его заявления и произошёл "Спитак".
Примечание .В Югославии в 1977году произошло землетрясение.
А применительно к этой трагедии ,то живой свидетель расскажет всю опереточную оправдательную правду .
Шахта «Листвяжная» - это экологически безопасное производство с максимальным использованием внутренних ресурсов. Собственником шахты является кипрская компания Cyrith Holdings.
Два совладельца кемеровской шахты, в которой по предварительной информации оборвались жизни 52 шахтеров и спасателей, строят угольный порт в Шкотовском районе Приморского края. Информации о задержании Владимира Гридина и Михаила Федяева до сих пор нет.
Самоспасатель на 4 часа.