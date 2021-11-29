Бизнес предупредил о подорожании техники до 15%

10:20 29.11.2021

Бытовая техника в российских магазинах может вырасти в цене до 15%. Причиной роста стоимости станет запрет на вывоз всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.

Запрет на экспорт начнет действовать уже с 2022 года. После старта инициативы производители не смогут утилизировать отходы по РОП (реформа о расширенной ответственности производителя). Без экспорта сложно будет утилизировать технику, которая включает в себя электронику, содержащую 0,003-0,005% драгметаллов. В России перерабатывать отходы с таким минимальным количеством драгметаллов практически никто не готов, сообщила газета «Известия».

Как итог, производители будут вынуждены поднять ценники. В 2022 году бытовая техника может подорожать на 13–15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%.

Похожий прогноз сделали в Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (НСРО «Руслом.ком»). Организация подготовила отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства РФ. По данным AMarkets, за 2021 год цены на бытовую технику и электронику уже выросли примерно на 10–15%. Небольшая бытовая техника дорожает, как правило, в меньшей степени. Цены на крупногабаритный товар, а также телевизоры, ПК и ноутбуки, растут более быстрыми темпами.