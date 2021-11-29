Бизнес предупредил о подорожании техники до 15%

Фото с сайта pixabay.com

Бытовая техника в российских магазинах может вырасти в цене до 15%. Причиной роста стоимости станет запрет на вывоз всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.

Запрет на экспорт начнет действовать уже с 2022 года. После старта инициативы производители не смогут утилизировать отходы по РОП (реформа о расширенной ответственности производителя). Без экспорта сложно будет утилизировать технику, которая включает в себя электронику, содержащую 0,003-0,005% драгметаллов. В России перерабатывать отходы с таким минимальным количеством драгметаллов практически никто не готов, сообщила газета «Известия».

Как итог, производители будут вынуждены поднять ценники. В 2022 году бытовая техника может подорожать на 13–15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%.

Похожий прогноз сделали в Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (НСРО «Руслом.ком»). Организация подготовила отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства РФ. По данным AMarkets, за 2021 год цены на бытовую технику и электронику уже выросли примерно на 10–15%. Небольшая бытовая техника дорожает, как правило, в меньшей степени. Цены на крупногабаритный товар, а также телевизоры, ПК и ноутбуки, растут более быстрыми темпами.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.11.2021, 17:16
    Гость: Шило

    Хорошо хоть предупредили, а не знаешь, чего и думать? Цены растут, бедность отступает, а ни кто не предупредил!

  5. 29.11.2021, 15:48
    Гость: ABCD

    Моисей 40 лет своих евреев по пустыне водил, а нынешний Моисей Шеломович гоев за нос водит уже 20 лет.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Александр Иванович Бастрыкин
Бастрыкин предложил полностью вернуться к советской системе образования
Медицинский центр в Коммунарке
«Нас уже гонят сквозь строй по разнарядке»: врачи пытаются поделить нас на «чистых» и «нечистых»?
С этим именем жили, побеждали и умирали
© KM.RU, Алексей Белкин
В Астрахани задержан житель Дагестана, избивший ногами девушек в кафе
Избранное
Российское кино стало угрозой национальной безопасности?
Стремление быть отличном: хорошо или плохо
Общий и прямой билирубин
30 лет назад Ельцин запретил КПСС
Как лечить косолапость у детей?
Кинопремьера «Серебряные коньки»: путь к сердцу капиталиста лежит через его карман
«С исчезновением СССР неотвратимо исчезает русская самобытность. Русский язык стремительно меняется, даже деградирует»
Карикатура как триггер Третьей мировой
Врачи попросили у Путина бессрочный мораторий на уголовное преследование
Погодные условия не помеха: в российской армии проходят занятия по боевой подготовке
Лучший друг Высоцкого так и не пережил его гибели (ФОТО)