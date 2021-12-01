Лавров назвал слова Лукашенко о ядерном оружии предостережением Западу

13:42 1.12.2021

Слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия на белорусской территории стоит воспринимать как предупреждение Западу. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Совете Федерации.

«Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в интервью белорусский лидер заявил, что Белоруссия предложит России разместить свое ядерное оружие в Белоруссии, если НАТО сделает аналогичный шаг в Польше.

В конце 1980-х гг. на территории БССР находилось около 1180 стратегических и тактических ядерных боезарядов. После распада Советского Союза Белоруссия в июле 1994-го присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, в рамках которого обязалась отказаться от ядерного оружия. Этот процесс был завершен в ноябре 1996-го. Президент Александр Лукашенко впоследствии называл это решение «жесточайшей ошибкой» — по его мнению, наличие таких вооружений дало бы стране рычаг влияния на западные страны.

19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил перенос ядерного оружия США к востоку от Германии, если та откажется хранить его у себя. Замглавы российского МИД Александр Грушко в ответ сообщил, что такой шаг нарушит положения Основополагающего акта РФ — НАТО, в рамках которого альянс отказался от намерений развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Соглашение между Россией и НАТО было заключено в мае 1997 г. Польша вступила в НАТО в 1999 г., Литва, Латвия и Эстония — пятью годами позднее.