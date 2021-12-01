СПЧ сообщил о многочисленных случаях пыток в саратовской больнице ФСИН

19:39 1.12.2021

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) после посещения саратовской областной туберкулезной больницы ФСИН (ОТБ-1) заявил о многочисленных случаях издевательств.

«Мы опросили несколько десятков человек как в условиях отрядов, так и на личном приеме. Люди рассказали о многочисленных случаях пыток, издевательств. В основном это делалось с двумя целями: первое - чтобы сломить волю людей и заставить их подчиняться, администрация все это делала руками осужденных. Второе - для вымогательства денег», - рассказал «Интерфаксу» член Совета Андрей Бабушкин.

Напомним, в начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net (заблокирован Роскомнадзором) Владимир Осечкин сообщил, что организация получила более тысячи видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе, в Областной туберкулезной больнице (ОТБ -1) УФСИН по Саратовской области.