СПЧ сообщил о многочисленных случаях пыток в саратовской больнице ФСИН

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) после посещения саратовской областной туберкулезной больницы ФСИН (ОТБ-1) заявил о многочисленных случаях издевательств.

«Мы опросили несколько десятков человек как в условиях отрядов, так и на личном приеме. Люди рассказали о многочисленных случаях пыток, издевательств. В основном это делалось с двумя целями: первое - чтобы сломить волю людей и заставить их подчиняться, администрация все это делала руками осужденных. Второе - для вымогательства денег», - рассказал «Интерфаксу» член Совета Андрей Бабушкин.

Напомним, в начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net (заблокирован Роскомнадзором) Владимир Осечкин сообщил, что организация получила более тысячи видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе, в Областной туберкулезной больнице (ОТБ -1) УФСИН по Саратовской области.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2021, 00:03
    Гость: М.Ю. Лермонтов

    Прощай, немытая Россия,
    Страна рабов, страна господ,
    И вы, мундиры голубые,
    И ты, им преданный народ.

  4. 01.12.2021, 23:35
    Гость: Владимир Путин

    Демократия - это диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот закон отстаивать.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
С этим именем жили, побеждали и умирали
Корона-фейк
Составлен список уголовно наказуемых фейков о COVID-19
Замуж за мигранта: почему миллионы русских женщины предпочитают выбирать на роль спутника жизни представителей нетитульной нации?
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок
Избранное
"Проклятье фараона" или по каким причинам происходят кораблекрушения?
Есть над чем задуматься: Минск поднимает вопрос о признании геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны
Алексей Круглов представил спектакль об опасности служения искусству
Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
Ужасы нашего Крыма: чиновники полуострова отбирают землю у сыровара
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
Судьба предателя, угнавшего новейший МиГ-25 в Японию
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»
День Победы и «мягкая сила» России
Не говори по-русски или умри? Как аукается в Киргизии распад СССР