Правозащитники опубликовали видео с пытками заключенных в больнице

Проект Gulagu.net передал нескольким изданиям видеозаписи, которые, по словам его основателя Владимира Осечкина, были сняты в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. На них запечатлены пытки людей и изнасилования, пишет РБК.

На одной из видеозаписей - мужчина на кровати, похожей на больничную, он связан так, что его ноги и ягодицы оказались вверху, он держится на лопатках. Возле него стоят несколько человек, у одного из них длинная палка, похожая на ручку от швабры. Ею он насилует мужчину. «Вы что делаете», — кричит насилуемый. Пытающий его мужчина переспрашивает: «Есть что сказать? Давай, вспоминай. Вспомнил, нет?» После этого он угрожает, что мужчина проведет в таких условиях три дня. На видео указана дата — 18 февраля 2020 года.

В другом видео, датированном 25 июня 2020 года, мужчина за камерой требует от заключенного представиться. В это время руки заключенного привязаны к койке, а поднятые вверх ноги — к изголовью. Веревки, которыми связаны ноги, держит второй мужчина. После представления связанного насилуют.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин утверждает, что это видео — часть архива ФСИН размером 40 Гб, всего в нем порядка 1 тыс. видео и документов. Эти пытки проводятся для того, чтобы добиться нужных показаний, сотрудничества заключенных с сотрудниками ФСИН, ради вымогательства или по заказу заинтересованных лиц за плату.

По словам Осечкина, архив с видеозаписями попал к правозащитникам благодаря бывшему заключенному-программисту, который сотрудничал с администрацией колонии и имел доступ к системам ФСИН. 

Резонансный скандал с пытками заключенных привел к прошению об отставке начальника регионального УФСИН полковника внутренней службы Алексея Федотова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

ФСИН сообщила о начале служебной проверки сведений правозащитного проекта Gulagu.net о пытках.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2021, 04:23
    Гость: mike

    Пыточные по договоренности с ФСБ-вот что должно заинтересовать международную общественность. Слова фигурируют в других статьях, но вырезаны на км/

  2. 06.10.2021, 04:16
    Гость: ма

    Слился начальник Фсин, везде пытки и нарушение конституционных прав должен гарант, поскольку конституция не соблюдается.

  4. 06.10.2021, 02:16
    Гость: ABCD

    Да,я вот не против Сталина. Сразу бы побежал записываться в сталинские соколы НКВД. А вы с чемоданами домой в Израиль.

  5. 06.10.2021, 01:11
    Гость: Ага

    Мне очень хочется спросить тролей про "гейропу" у вас на глазах шоры каоко толщины ?

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Минздрав намерен разрешить ввоз в РФ незарегистрированных лекарств и вакцин
Старый договор разоблачает мифы об украинской истории
Узбекистан планирует выращивать сельхозкультуры в России для своих нужд
Россия — Украина: призрак войны
Избранное
Михалков: «Мы переживаем разделение мира не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых»
Как научиться спать и высыпаться? Честный разговор
Ставропольские металлисты Trust X представили кавер на песню «Группа крови» группы «Кино» в металлической аранжировке
«Психопат» - образ в кино и реальность
Португалия: погода в мае и июне
Сергей Черняховский. Америка: кризис мечты и трансформация ментальности
Мечта (Кузя УО) «Математика»
«Начался коллапс»: маркировка создала дефицит лекарств в эпоху ковида
Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
«"Черкесский таран" Эрдогана. Османы начинают раскачивать Кавказ»
Как на Западе оценивают возможный отказ РФ от достройки газопровода «Северный поток-2»: обзор вариантов