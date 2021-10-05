Правозащитники опубликовали видео с пытками заключенных в больнице

20:47 5.10.2021

Проект Gulagu.net передал нескольким изданиям видеозаписи, которые, по словам его основателя Владимира Осечкина, были сняты в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. На них запечатлены пытки людей и изнасилования, пишет РБК.

На одной из видеозаписей - мужчина на кровати, похожей на больничную, он связан так, что его ноги и ягодицы оказались вверху, он держится на лопатках. Возле него стоят несколько человек, у одного из них длинная палка, похожая на ручку от швабры. Ею он насилует мужчину. «Вы что делаете», — кричит насилуемый. Пытающий его мужчина переспрашивает: «Есть что сказать? Давай, вспоминай. Вспомнил, нет?» После этого он угрожает, что мужчина проведет в таких условиях три дня. На видео указана дата — 18 февраля 2020 года.

В другом видео, датированном 25 июня 2020 года, мужчина за камерой требует от заключенного представиться. В это время руки заключенного привязаны к койке, а поднятые вверх ноги — к изголовью. Веревки, которыми связаны ноги, держит второй мужчина. После представления связанного насилуют.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин утверждает, что это видео — часть архива ФСИН размером 40 Гб, всего в нем порядка 1 тыс. видео и документов. Эти пытки проводятся для того, чтобы добиться нужных показаний, сотрудничества заключенных с сотрудниками ФСИН, ради вымогательства или по заказу заинтересованных лиц за плату.

По словам Осечкина, архив с видеозаписями попал к правозащитникам благодаря бывшему заключенному-программисту, который сотрудничал с администрацией колонии и имел доступ к системам ФСИН.

Резонансный скандал с пытками заключенных привел к прошению об отставке начальника регионального УФСИН полковника внутренней службы Алексея Федотова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

ФСИН сообщила о начале служебной проверки сведений правозащитного проекта Gulagu.net о пытках.