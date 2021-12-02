Минтруда намерено привлечь в Россию в 2022 году 124 007 иностранцев

22:52 2.12.2021

Минтруда определило квоту иностранных рабочих, которых наймут в России в 2022 году, в 124 007 человек.

"Соответствующий проект постановления уже прошел стадию общественного обсуждения и внесен в правительство", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Министерство предложило распределить иностранцев таким образом: в Дальневосточный федеральный округ - 32,5 тысячи человек, в Северо-западный - 28 944 человек, Центральный - 17 тысяч человек, Сибирский - 6 829 человек, Приволжский - 5 тысяч, Уральский - 4 тысячи. Больше всего иностранцев направят в Ленинградскую область, Хабаровский край, Тульскую и Подмосковье.

В резерве квоты указано 28 617 человек, в этих пределахвозможно перераспределение квот между субъектами федерации.