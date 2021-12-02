Минтруда намерено привлечь в Россию в 2022 году 124 007 иностранцев

Иностранные рабочие © KM.RU, Илья Шабардин

Минтруда определило квоту иностранных рабочих, которых наймут в России в 2022 году, в 124 007 человек. 

"Соответствующий проект постановления уже прошел стадию общественного обсуждения и внесен в правительство", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Министерство предложило распределить иностранцев таким образом: в Дальневосточный федеральный округ - 32,5 тысячи человек, в Северо-западный - 28 944 человек, Центральный - 17 тысяч человек, Сибирский - 6 829 человек, Приволжский - 5 тысяч, Уральский - 4 тысячи. Больше всего иностранцев направят в Ленинградскую область, Хабаровский край, Тульскую и Подмосковье.

В резерве квоты указано 28 617 человек, в этих пределахвозможно перераспределение квот между субъектами федерации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 06:18
    Гость: Григорий

    Ничего удивительного. Таджики гораздо более удобные работники чем россияне. Если русскому бригадиру сказать что надо собирать в получку по некоторой сумме с каждого и отдавать комунадо-всегда найдутся ворчуны недовольные этим и ворчать будут не под нос а друг другу. Есть шанс что это приведет даже к вопросам прорабу-а это очень плохо. И россияне бывают непонятны и непредсказуемы-лично наблюдал-один токарь с Чувашии увидел расчетку токаря москвича, точившего такие детали и столько же в смену. У москвича получка была в 2,5 раза больше. Вы бы слышали как этот чуваш орал! Таджик так не будет никогда! И я видел бригадира таджиков обитающего в отдельном помещении -ванной комнате. Без окна ,площадью менее 3 кв.м. Он даже несколько гордился отдельным проживанием. Россиянин тут гордиться не будет.
    Поэтому иностранцы предпочтительнее.

  2. 03.12.2021, 05:21
    Гость: Громко зевая

    Ребята. Берем метлы. Берем швабры в Шереметьево. Берем тачки на строительстве домов. За те же деньги, которые получают татжики и узбеки. И не срем в подъездах. И работаем, не поднимая башки. И не вякаем. Молчим, стиснув зубы. И будет вам счастье без узбеков и татжиков. Ах. Да. За компом работать хочется. Менеджером хочется. Тогда извините.

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