Власти Москвы ограничат новогодние гуляния

08:45 3.12.2021

Власти Москвы частично ограничат праздничные мероприятия в честь Нового года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к мэрии и федерального чиновника.

Так, согласно информации издания, в центре города празднование не планируется, но в других районах Москвы появятся около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два — в Парке Горького и на ВДНХ.

Предполагается, что жители столицы будут отмечать Новый год в пределах своих районов и реже приезжать в центр города.

Власти пока не планируют вводить QR-коды в ресторанах на Новый год, однако планы могут поменяться в зависимости от уровня заболеваемости.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса московские власти отменили традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали, все зрелищные мероприятия, а работу общепита и развлекательных заведений запретили с 23:00 до 6:00. Московские кафе и рестораны были закрыты и в новогоднюю ночь.

По словам мэра Сергея Собянина, в этом году новогодние ярмарки и уличные фестивали отменять не будут. «Санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки», — сказал он. Вместе с тем, добавил мэр, на ярмарках не будет мастер-классов, «которые, в общем, любимы, москвичами».