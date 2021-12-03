Власти Москвы ограничат новогодние гуляния

Власти Москвы частично ограничат праздничные мероприятия в честь Нового года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к мэрии и федерального чиновника.

Так, согласно информации издания, в центре города празднование не планируется, но в других районах Москвы появятся около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два — в Парке Горького и на ВДНХ.

Предполагается, что жители столицы будут отмечать Новый год в пределах своих районов и реже приезжать в центр города.

Власти пока не планируют вводить QR-коды в ресторанах на Новый год, однако планы могут поменяться в зависимости от уровня заболеваемости.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса московские власти отменили традиционные новогодние гуляния, ярмарки и фестивали, все зрелищные мероприятия, а работу общепита и развлекательных заведений запретили с 23:00 до 6:00. Московские кафе и рестораны были закрыты и в новогоднюю ночь.

По словам мэра Сергея Собянина, в этом году новогодние ярмарки и уличные фестивали отменять не будут. «Санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки», — сказал он. Вместе с тем, добавил мэр, на ярмарках не будет мастер-классов, «которые, в общем, любимы, москвичами».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 16:59
    Гость: В.

    Фашисты-сатанисты не остановятся ни на масках, ни на вакцинации, ни на куар-кодах, они пойдут дальше, и дальше.

  2. 03.12.2021, 16:58
    Гость: g

    из-за пандемии коронавируса московские власти отменили традиционные новогодние гуляния
    -
    это Ложь - никакой пандемии не было.
    надо правду писать:
    по приказу из фашингтона завхоз москвы возомнивший себя царем, самовольно и незаконно ограничил конституционные права граждан рф.

  3. 03.12.2021, 16:06
    Гость: Гость

    Гуляния не отменяем, границы распахнуты настежь. Давай народ, цепляй Ковид пачками). Страна идиотов, больше нет слов.

  4. 03.12.2021, 14:56
    Гость: stalker

    Ага. и именно поэтому на Красной площади в Москве огромный каток открыли с разными фуд-кортами и развлечениями. Гуляй народ.

  5. 03.12.2021, 14:23
    Гость: Может перенести

    Новый год на день обнуления? Увековечить обнулителя в истории как Петра Первого?

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