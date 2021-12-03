В России спрос на туры на Северный полюс вырос в десять раз

11:53 3.12.2021

Число граждан РФ, которые приобретают туры на Северный полюс выросло в десять раз: в 2021 году туда поехали 200 человек, сообщил в интервью РИА «Новости» основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

«Если раньше россиян на Северный полюс в сезон ездило человек 15-20, то этим летом их было 200», — сказал он. Савельев отметил, что спрос на такие туры в стране продолжает расти.

По словам Савельева, туристический сезон в Арктике и на Северном полюсе начинается в июне и длится до конца лета. В Антарктику приезжают в ноябре-феврале и части марта, однако в этом году поездки начались чуть позже из-за ограничений по COVID-19 в Аргентине. В период сезона туризма температура на полюсах составляет +5 градусов, а на солнце прогревается до +10, добавил он.

Цена путевок на Шпицберген или Землю Франца-Иосифа на сегодня не дороже отдыха в хорошем отеле в Турции, однако по этим направлениям путешествуют россияне с разными интересами и образованием, подчеркнул Савельев. Среди туристов, которые ездят на Северный полюс, обычно отдыхают в Турции около 10%, добавил он.