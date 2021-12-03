Рогозин попросил белорусскую сторону подобрать девушек для полета в космос

14:54 3.12.2021

Первый полет белорусского космонавта состоится в 2023-2024 годах, им может стать девушка, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В первой половине 2022 года Центр подготовки космонавтов получит первых кандидатов.

"Я попросил белорусскую сторону подобрать девушек", - сказал Рогозин.

4 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта в ближайшем будущем, нужно только согласовать все детали, напоминает "Интерфакс".

"Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо только согласовать детали. Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованными", - сказал он на заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии по видеосвязи.

В "Роскосмосе" сообщили, что в ближайшее время обсудят с Академией наук Белоруссии организационные и технические детали по подготовке белорусского космонавта для полета на МКС.