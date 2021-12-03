Рогозин попросил белорусскую сторону подобрать девушек для полета в космос
Первый полет белорусского космонавта состоится в 2023-2024 годах, им может стать девушка, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В первой половине 2022 года Центр подготовки космонавтов получит первых кандидатов.
"Я попросил белорусскую сторону подобрать девушек", - сказал Рогозин.
4 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта в ближайшем будущем, нужно только согласовать все детали, напоминает "Интерфакс".
"Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо только согласовать детали. Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованными", - сказал он на заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии по видеосвязи.
В "Роскосмосе" сообщили, что в ближайшее время обсудят с Академией наук Белоруссии организационные и технические детали по подготовке белорусского космонавта для полета на МКС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не знаю, до какой степени сейчас деградировала ваша когда-то решавшая непростые задачи контора. Но "подбор девушек", наверное, осилит.
В ее возрасте перегрузки на взлете равны смерти.
снимала, а эти чем заниматься будут?
и полетать.
Вот и вылезли дегенераты, разбирающееся в космосе лучше Роскосмоса. В стиле" ух ты тольстый морда, гыгы глюпость сказал". На самом деле это Лукашенко предложил запустить девушку, на что Рогозин( благодаря которому мы имеем и гиперзвук, авангарды и прочее, и три безаварийных года) , сказал "ну отбирайте кандидатов". Зашёл в телеграмм Рогозину, там вообще об этом ни слова. Только то, что запуск на космодроме КУРУ переносится третий раз из-за погодных условий.