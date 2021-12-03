Рогозин попросил белорусскую сторону подобрать девушек для полета в космос

Первый полет белорусского космонавта состоится в 2023-2024 годах, им может стать девушка, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В первой половине 2022 года Центр подготовки космонавтов получит первых кандидатов.

"Я попросил белорусскую сторону подобрать девушек", - сказал Рогозин.

4 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова отправить на МКС белорусского космонавта в ближайшем будущем, нужно только согласовать все детали, напоминает "Интерфакс".

"Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо только согласовать детали. Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованными", - сказал он на заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии по видеосвязи.

В "Роскосмосе" сообщили, что в ближайшее время обсудят с Академией наук Белоруссии организационные и технические детали по подготовке белорусского космонавта для полета на МКС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 22:50
    Гость: кот Матроскин

    Не знаю, до какой степени сейчас деградировала ваша когда-то решавшая непростые задачи контора. Но "подбор девушек", наверное, осилит.

  5. 03.12.2021, 20:03
    Гость: Иван Иваныч

    Вот и вылезли дегенераты, разбирающееся в космосе лучше Роскосмоса. В стиле" ух ты тольстый морда, гыгы глюпость сказал". На самом деле это Лукашенко предложил запустить девушку, на что Рогозин( благодаря которому мы имеем и гиперзвук, авангарды и прочее, и три безаварийных года) , сказал "ну отбирайте кандидатов". Зашёл в телеграмм Рогозину, там вообще об этом ни слова. Только то, что запуск на космодроме КУРУ переносится третий раз из-за погодных условий.

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