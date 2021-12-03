Сын Сергея Кириенко сменит сына Олега Добродеева по посту главы VK

19:16 3.12.2021

Новым гендиректором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, на этом посту он сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 годасообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к этим компаниям.

Сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» в сентябре 2016 года, в 2017 году был назначен первым вице-президентом компании. Он отвечал за цифровую трансформацию «Ростелекома», развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах, и запуск мультимедийной платформы Wink. До прихода в «Ростелеком» он являлся членом и председателем советов директоров телекомпании «Волга», Саровбизнесбанка, Нижегородпромстройбанка, а также ООО «Капитал».

Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев. Однако ранее источники РБК, близкие к компании, говорили, что Кириенко «доказал, что имеет хорошие менеджерские качества, но засиделся в роли второго лица». Ему прочили пост президента «Ростелекома» в случае, если бы его покинул Михаил Осеевский.

Смена главы VK происходит на фоне изменений в составе акционеров компании. В четверг, 2 декабря, USM миллиардера Алишера Усманова объявила, что подконтрольный ей «МегаФон» продает СОГАЗу 45% акций «МФ Технологии». Сама USM находится в процессе продажи 9% акций «МФ Технологии» Газпромбанку.