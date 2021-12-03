Сын Сергея Кириенко сменит сына Олега Добродеева по посту главы VK
Новым гендиректором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, на этом посту он сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 годасообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к этим компаниям.
Сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» в сентябре 2016 года, в 2017 году был назначен первым вице-президентом компании. Он отвечал за цифровую трансформацию «Ростелекома», развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах, и запуск мультимедийной платформы Wink. До прихода в «Ростелеком» он являлся членом и председателем советов директоров телекомпании «Волга», Саровбизнесбанка, Нижегородпромстройбанка, а также ООО «Капитал».
Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев. Однако ранее источники РБК, близкие к компании, говорили, что Кириенко «доказал, что имеет хорошие менеджерские качества, но засиделся в роли второго лица». Ему прочили пост президента «Ростелекома» в случае, если бы его покинул Михаил Осеевский.
Смена главы VK происходит на фоне изменений в составе акционеров компании. В четверг, 2 декабря, USM миллиардера Алишера Усманова объявила, что подконтрольный ей «МегаФон» продает СОГАЗу 45% акций «МФ Технологии». Сама USM находится в процессе продажи 9% акций «МФ Технологии» Газпромбанку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
тоже станет путинским "героем"?
Израитель (такая фамилия у Сергея Владиленовича) по отцу, этот кмндер-сюрприз управляет всей внутренней политикой страны, через лидеры России, под видом молодых и прогрессивных, расставляет своих людей на губернаторские места и в кресла министерств и ведомств, т.е. создает свою, подчиненную ему и зависимую от него, команду. Ставя сыночка на медийное место, подчинит себе и телекоммуникации. Скорее всего это агенты влияния, призванные окончательно угробить Россию. Посмотреть только на его и его ставленника в Росатоме Лихачева - идиотские проекты по строительству за счет бюджета РФ атомных электростанций в Турции, Египте, и др. странах, отдачи от которых РФ не дождется, и скорее всего, эти кредиты щедрый и вечный ВВП, спишет с болью в серце за народы, где будут построены эти АЭС. Хотя наша средняя полоса РФ при дорогом ВВП, за 20 лет его правления полностью пришла в упадок, поля заросли бурьяном и лесом, деревни пропали, молодежь спивается, однако Израителей это нисколько не беспокоит. В 80-е годы частнику накосить на корову травы было довольно сложно, т.к. все поля были засеяны, везде колосились рожь, пшеница, овес, ячмень, все лужайки, опушки выкашивались. Сейчас же на этих полях растет борщевик, а увидеть ребенку корову -редкость. Все очень печально. Россия вымирает.Китаец сидит на берегу и ждет, когда последний труп врага проплывет мимо него вниз по течению. И, скорее всего, он этого дождется.
Интересно, скоро будет сын сына, или просто внук?
дочка проректор. Такие талантливые детки могут быть только у самых отъявленных жуликов.
над глубинным народом России?