Великобритания присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады

Фото с сайта wikimedia.org

Великобритания поддержит дипломатический бойкоту Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил глава правительства страны Борис Джонсон, пишет Reuters.

По словам Джонсона, на Игры не поедут ни министры британского правительства, ни какие бы то ни было официальные лица.

При этом премьер подчеркнул, что власти Великобритании выступают против спортивного бойкота Игр, так как это «не имеет смысла».

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпиады объявили Соединенные Штаты и Австралия. Власти этих государств связали свои действия с преследованием уйгуров в Синьцзяне. КНР объявила действия США «политической манипуляцией», отметив, что приглашений американским чиновникам в любом случае никто не направлял.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2021, 23:00
    Гость: IgS

    Борис сделал брекзит, за то ему спасибо, избавил Британию от еврокоррупции. а вот от английской подлости и коррупции он точно не избавит. и еще - флаги бойкотирующих стран на одимпиаде запретить.

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