МВД предложило изменить законодательство об оружии

07:55 8.12.2021

МВД России предложило внести ряд изменений в законодательство об оружии. Как пишет РИА Новости, в частности, ведомство хочет получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию.

Соответствующее письмо направлено в Минпромторг. В нем предлагается наделить МВД России "полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям".

В документе уточняется, что на текущий момент в росийском законодательстве отсутствует закрепленная структура, которая проверяет патроны на соответствие криминалистическим требованиям. Именно этот момент и предлагает исправить ведомство.