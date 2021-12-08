МВД предложило изменить законодательство об оружии

МВД России предложило внести ряд изменений в законодательство об оружии. Как пишет РИА Новости, в частности, ведомство хочет получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию.

Соответствующее письмо направлено в Минпромторг. В нем предлагается наделить МВД России "полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям".

В документе уточняется, что на текущий момент в росийском законодательстве отсутствует закрепленная структура, которая проверяет патроны на соответствие криминалистическим требованиям. Именно этот момент и предлагает исправить ведомство. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2021, 15:23
    Гость: Медвежонок Умка

    Остаётся надеятся , что следующий шаг будет свободная продажа и владение оружием, что не только даст в бюджет триллионные доходы, но и улучшит криминогенную обстановку в РФ. А сейчас они даже сами себя защитить не могут.

  2. 08.12.2021, 14:53
    Гость: чем дальше тем страшней -моя полиция меня бережет

    Государственная дума приняла закон о расширении полномочий полиции
    Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем — окончательном — чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции.
    РИА Новости
    Согласно тексту документа, опубликованного на сайте СОЗД
    , вскрытие транспортного средства может осуществляться для спасения жизни гражданина, задержания подозреваемых и обвиняемых, угрозе теракта или пресечения преступления.
    ТК Звезда
    Полицейские могут вскрывать автомобили для спасения и обеспечения безопасности граждан, а также общественной безопасности при массовых беспорядках.
    Компания
    Закрепляется право полицейского "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.
    ТАСС

  3. 08.12.2021, 14:51
    Гость: Ещё предложение

    Начать разгонять МВД, вплоть до старлеев. Но это не при этом режиме. Бутылка в заднице похоже только цветочки

  4. 08.12.2021, 14:44
    Гость: Шило

    Когда чиновникам надо отчитаться о своей кипучей деятельности, запускают очередную "ШУТИХУ", которую даже сами понять не смогут.
    Главное отчеты пошли, бумага забурлила!

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