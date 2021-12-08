МВД предложило изменить законодательство об оружии
МВД России предложило внести ряд изменений в законодательство об оружии. Как пишет РИА Новости, в частности, ведомство хочет получить полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию.
Соответствующее письмо направлено в Минпромторг. В нем предлагается наделить МВД России "полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям".
В документе уточняется, что на текущий момент в росийском законодательстве отсутствует закрепленная структура, которая проверяет патроны на соответствие криминалистическим требованиям. Именно этот момент и предлагает исправить ведомство.
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Остаётся надеятся , что следующий шаг будет свободная продажа и владение оружием, что не только даст в бюджет триллионные доходы, но и улучшит криминогенную обстановку в РФ. А сейчас они даже сами себя защитить не могут.
Государственная дума приняла закон о расширении полномочий полиции
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РИА Новости
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте СОЗД
, вскрытие транспортного средства может осуществляться для спасения жизни гражданина, задержания подозреваемых и обвиняемых, угрозе теракта или пресечения преступления.
ТК Звезда
Полицейские могут вскрывать автомобили для спасения и обеспечения безопасности граждан, а также общественной безопасности при массовых беспорядках.
Компания
Закрепляется право полицейского "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.
ТАСС
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Когда чиновникам надо отчитаться о своей кипучей деятельности, запускают очередную "ШУТИХУ", которую даже сами понять не смогут.
Главное отчеты пошли, бумага забурлила!
XM...когда меня грохнут, мне будет паралельно , гражданский патрон или не совсем.