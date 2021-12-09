Более половины россиян ждут повышения зарплаты в 2022 году

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Больше половины (55%) россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob, в котором участвовали 1600 респондентов старше 18 лет, у которых есть постоянная работа.

Как выяснилось, еще 33% хотели бы обрести стабильность в работе, а 27% — адекватное руководство. Согласно опросу, больше всего повышения зарплаты ждут респонденты в возрасте 35-44 лет, а также россияне с доходами меньше 50 000 руб. или больше 80 000 руб. (59% и 60% соответственно). Стабильности в работе чаще всего хотят респонденты старше 35 лет, а адекватного руководства — женщины (32% против 23% мужчин).

В числе прочих ожиданий от 2022 года граждане назвали карьерный рост — 26% респондентов, 19% — новые и интересные задачи, 16% — улучшение условий труда, 15% — изменение системы мотивации. Порядка 9% россиян хотели бы признания своих заслуг, 6% — снижения нагрузки, а 4% — улучшения отношений с коллегами. 8% опрошенных сказали, что не надеются на изменения в работе в 2022-м.

Ранее Superjob отмечал, что порядка 29% компаний планируют повысить зарплаты сотрудников до конца года. Еще 41% работодателей точно не станут увеличивать зарплаты до конца 2021 г. При этом большинство опрошенных работодателей (30%) сообщили о проведении повышения зарплат менее полугода назад. Еще 23% увеличили размер оплаты труда в течение последних 6-12 месяцев.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2021, 16:20
    Гость: *

    Я верю в честность Президента и в неподкупность постовых,
    В заботу банка о клиентах…в русалок верю, в домовых
    Конечно, верю депутатам, и всем политикам, ага,
    Премьеру и его ребятам,Страну раздевшим донага.
    Я верю в то, что все уколы и те таблетки, что дают,
    Лишь закаляют силу воли и только пользу принесут.
    (Василий Куролесов)

    Верьте,братцы,верьте.Верить закон не запрещает.

  4. 09.12.2021, 14:14
    Гость: Ну да

    Работники есть активные и пассивные.
    Если активным работникам поднять зарплату не за активность, то они перейдут в пассивные.
    Следует чётко следить чего и как кто работает и поощрять только за полезную активность.
    А если поднять тем кто и так лыка не вяжет, то те вообще захотят руководить...

  5. 09.12.2021, 13:55
    Гость: Viktor

    Мне 30 лет зарплату никто не повышал. В советское время каждый год она росла, и выросла со 125 до 800.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Единороссы подготовили методички, как спорить с противниками вакцинации
5 декабря 1941 года – похороны гитлеровского блицкрига
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В РПЦ считают, что кампания против QR-кодов и прививок идет из-за рубежа
Замуж за мигранта. Часть 2
Избранное
«Он вечно ищет свет, предпочитая тьму»: скромное обаяние Валентина Гафта
Творческий гений И.К. Айвазовского
Геномный редактор CRISPR/Cas9 превратили в тест на антитела к COVID-19
Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей
Берн Александр Сергеевич о применении искусственного интеллекта
Народ и Империя. Есть простой способ их уничтожить: противопоставить
«Государство отстаивает интересы убийцы и полиции»: в Кемерове не предотвратили убийство девушки, длившееся 3,5 часа
Роль родителей в обучении в раннем детстве
«Пролет» над гнездом Батьки
Наша пехота – лучше всех: Россия лидировала в конкурсе «Морской десант»
Тихий реванш: Медведев возвращается