Более половины россиян ждут повышения зарплаты в 2022 году
Больше половины (55%) россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob, в котором участвовали 1600 респондентов старше 18 лет, у которых есть постоянная работа.
Как выяснилось, еще 33% хотели бы обрести стабильность в работе, а 27% — адекватное руководство. Согласно опросу, больше всего повышения зарплаты ждут респонденты в возрасте 35-44 лет, а также россияне с доходами меньше 50 000 руб. или больше 80 000 руб. (59% и 60% соответственно). Стабильности в работе чаще всего хотят респонденты старше 35 лет, а адекватного руководства — женщины (32% против 23% мужчин).
В числе прочих ожиданий от 2022 года граждане назвали карьерный рост — 26% респондентов, 19% — новые и интересные задачи, 16% — улучшение условий труда, 15% — изменение системы мотивации. Порядка 9% россиян хотели бы признания своих заслуг, 6% — снижения нагрузки, а 4% — улучшения отношений с коллегами. 8% опрошенных сказали, что не надеются на изменения в работе в 2022-м.
Ранее Superjob отмечал, что порядка 29% компаний планируют повысить зарплаты сотрудников до конца года. Еще 41% работодателей точно не станут увеличивать зарплаты до конца 2021 г. При этом большинство опрошенных работодателей (30%) сообщили о проведении повышения зарплат менее полугода назад. Еще 23% увеличили размер оплаты труда в течение последних 6-12 месяцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я верю в честность Президента и в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…в русалок верю, в домовых
Конечно, верю депутатам, и всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы и те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли и только пользу принесут.
(Василий Куролесов)
Верьте,братцы,верьте.Верить закон не запрещает.
Небось, и в Деда мороза верят , ага
Кто сильно ждёт, тот дождётся.
Работники есть активные и пассивные.
Если активным работникам поднять зарплату не за активность, то они перейдут в пассивные.
Следует чётко следить чего и как кто работает и поощрять только за полезную активность.
А если поднять тем кто и так лыка не вяжет, то те вообще захотят руководить...
Мне 30 лет зарплату никто не повышал. В советское время каждый год она росла, и выросла со 125 до 800.