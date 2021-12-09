Более половины россиян ждут повышения зарплаты в 2022 году

12:02 9.12.2021

Больше половины (55%) россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob, в котором участвовали 1600 респондентов старше 18 лет, у которых есть постоянная работа.

Как выяснилось, еще 33% хотели бы обрести стабильность в работе, а 27% — адекватное руководство. Согласно опросу, больше всего повышения зарплаты ждут респонденты в возрасте 35-44 лет, а также россияне с доходами меньше 50 000 руб. или больше 80 000 руб. (59% и 60% соответственно). Стабильности в работе чаще всего хотят респонденты старше 35 лет, а адекватного руководства — женщины (32% против 23% мужчин).

В числе прочих ожиданий от 2022 года граждане назвали карьерный рост — 26% респондентов, 19% — новые и интересные задачи, 16% — улучшение условий труда, 15% — изменение системы мотивации. Порядка 9% россиян хотели бы признания своих заслуг, 6% — снижения нагрузки, а 4% — улучшения отношений с коллегами. 8% опрошенных сказали, что не надеются на изменения в работе в 2022-м.

Ранее Superjob отмечал, что порядка 29% компаний планируют повысить зарплаты сотрудников до конца года. Еще 41% работодателей точно не станут увеличивать зарплаты до конца 2021 г. При этом большинство опрошенных работодателей (30%) сообщили о проведении повышения зарплат менее полугода назад. Еще 23% увеличили размер оплаты труда в течение последних 6-12 месяцев.