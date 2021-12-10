Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил о ее эффективности против «омикрона»

«ЭпиВакКорона» («Aurora-CoV»)

Генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против «омикрон»-штамма коронавируса.

«Те пептиды, которые входят в состав вакцины, они устойчивы против актуальных вариантов (коронавируса) и эффективны (...) Аналогичные результаты мы ожидаем против штамма "омикрон", на практике проверим это в самое ближайшее время», - цитирует слова Максютова «Интерфакс».

Также он рассказал, что к середине января 2022 года «Вектор» Роспотребнадзора намерен получить ответ об эффективности данной вакцины против нового штамма «омикрон» у животных. На весь процесс с момента принятия решения об иммунизации животных требуется 1,5 месяца, отметил Максютов.

Кроме того Максютов сообщил, что «ЭпиВакКорона» не будут модернизировать под новые штаммы.

Напомним, вариант B.1.1.529 получил название «омикрон». Данный штамм был выявлен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле. Также его обнаружили в отдельных странах Европы и в США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2021, 16:16
    Гость: stalker

    Трепло задрипанное. Даже у нас в стране много говорят и пишут о том, что эта вакцина не подтвердила свою эффективность. Более того, до сих пор не предоставлена полная информация о ней, которая позволила бы признать ее ВОЗ, международным медицинским сообществом и другими странами мира. Насколько я понимаю, кроме как в России эту вакцину не используют. Так что будет нам лапшу вешать.

  3. 10.12.2021, 15:31
    Гость: Пессимист

    Жека, перечисленные Вами диагнозы ,не лечатся за десять дней, колоть надо пожизненно три раза в день вместо еды...

  4. 10.12.2021, 15:26
    Гость: сеня

    Разработчик лицо заинтересованное.. в своих доходах, так что может и о раке такое провозглашать))

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