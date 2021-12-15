Центризбирком получит из российского бюджета 15 млрд руб. на выборы

Выборы

С 2022 по 2024 годы из бюджета России будет выделено почти 15 млрд рублей на выборы. Сегодня ЦИК утвердила распределение бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета на 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов, пишет Znak.com.

На выборы и референдумы в 2022 году запланировано потратить 7,43 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах — 3,74 млрд рублей и 3,81 млрд рублей соответственно.

Напомним, что на выборы депутатов Госдумы VIII созыва в 2021 году из бюджета выделили 21,4 млрд рублей. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев говорил, что «такой суммы ЦИК России из бюджета еще никогда не получал».

В 2022 году выборы пройдут в 19 регионах России. В 15 из них будут выбирать губернаторов, также будут переизбирать депутатов 6 региональных парламентов, в 11 субъектах пройдут выборы в представительные органы административных центров, а в Москве изберут депутатов в советы депутатов муниципальных образований столицы. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 15.12.2021, 19:32
    Гость: да

    Маловата будет. Дорогие нынче шоу. Зачем выбирать то, что не работает на улучшение жизни народа.

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