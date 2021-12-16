Ростовский суд объяснил приговор с «российскими частями в ДНР и ЛНР»

© KM.RU, Михаил Попов

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону объяснили упоминание в приговоре «воинских частей Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».

На сайте инстанции размещен «обезличенный приговор».«Он соответствует оригиналу приговора, который находится в материалах уголовного дела. Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания», — объяснили РБК в суде.

Приговор, о котором идет речь, суд вынес 10 ноября 2021 года. Суд признал виновным заместителя регионального управления по военному питанию одной из коммерческих компаний в посредничестве в даче взяток главе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа в звании подполковника.

В приговоре приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждал, что чиновник требовал каждый месяц 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.

«В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе. <…>. Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», — сказано в материалах дела.

Как следует из показаний обвиняемого, поставки продовольствия в непризнанные республики Донбасса якобы осуществлялись каждые две недели. Стоимость каждой такой поставки, в которую входили мука, консервы и овощи, была более 130 млн руб., говорится в приговоре.

Перед отправкой качество продукции проверял «россиянин в звании майора», а на территории Донбасса грузовики находились «под охраной принимающей стороны», сообщил подсудимый.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о приговоре, объяснил это ошибкой составителя текста. «Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.12.2021, 22:34
    Гость: Если вы этого не знали

    Приговор составляется на основе обвинительного заключения, которое готовят прокуроры . А те, в свою очередь базируются на результатах следствия, показаниях обвиняемых, экспертизы и свидетелей. И во всех этих материалах содержались сведения о поставках и кому они предназначены.

  3. 16.12.2021, 21:20
    Гость: сбоку

    А вы докажите, что эта хата не моя, а тот дворец и с отравой ларец мои. Докажите и именно в суде. В российском суде!

  5. 16.12.2021, 20:49
    Гость: такиминадо

    Нет такого суда. Такого рода дела рассматривает Совбез ООН, где у РФ право вето.

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