Абрамович приобрел самый дорогой бизнес-джет в России
Бизнесмен Роман Абрамович приобрел самый дорогой в России бизнес-джет Boeing 787-8 Dreamliner, который стоит $350 млн, пишет Znak.com со ссылкой на Forbes. Самолет 18 декабря прилетел из Швейцарии во Внуково для частного обслуживания.
По информации издания, в мире всего 250 таких самолетов, а для России он стал первым. Самолет был построен в июне 2015 года для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был ему передан. В 2019 году началось его оснащение в соответствии с запросами российского миллиардера.
Самолет сможет перевозить до 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 для персонала и 30 для гостей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сегодня купил, завтра - продал. Если бы сказали, что он пошел в шахту работать - это было бы сенсацией. Интересно, он тоже Гинцбурга поддержал и укололся 7 раз?
Для храпа яхты
.у них такие яхты, год можно по волнам носиться
Сам себя, какой сарказм.
"У нас две тысячи сотрудников в
пресс-службе , неужели вы думаете, что я каждого контролирую?
Вон президент Путин сидит напротив меня , мой шеф, он несет иногда такую "пургу!
Так он российский миллиардер или израиль кий