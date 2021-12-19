Абрамович приобрел самый дорогой бизнес-джет в России

Бизнесмен Роман Абрамович приобрел самый дорогой в России бизнес-джет Boeing 787-8 Dreamliner, который стоит $350 млн, пишет Znak.com со ссылкой на Forbes. Самолет 18 декабря прилетел из Швейцарии во Внуково для частного обслуживания.

По информации издания, в мире всего 250 таких самолетов, а для России он стал первым. Самолет был построен в июне 2015 года для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был ему передан. В 2019 году началось его оснащение в соответствии с запросами российского миллиардера.

Самолет сможет перевозить до 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 для персонала и 30 для гостей.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.12.2021, 00:20
    Гость: На то он и Абрамович

    Сегодня купил, завтра - продал. Если бы сказали, что он пошел в шахту работать - это было бы сенсацией. Интересно, он тоже Гинцбурга поддержал и укололся 7 раз?

  2. 20.12.2021, 00:12
    Гость: Самолет для летать в Португалию

    Для храпа яхты
    .у них такие яхты, год можно по волнам носиться

  4. 20.12.2021, 00:08
    Гость: Дима Песков

    "У нас две тысячи сотрудников в
    пресс-службе , неужели вы думаете, что я каждого контролирую?
    Вон президент Путин сидит напротив меня , мой шеф, он несет иногда такую "пургу!

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