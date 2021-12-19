Абрамович приобрел самый дорогой бизнес-джет в России

20:46 19.12.2021

Бизнесмен Роман Абрамович приобрел самый дорогой в России бизнес-джет Boeing 787-8 Dreamliner, который стоит $350 млн, пишет Znak.com со ссылкой на Forbes. Самолет 18 декабря прилетел из Швейцарии во Внуково для частного обслуживания.

По информации издания, в мире всего 250 таких самолетов, а для России он стал первым. Самолет был построен в июне 2015 года для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был ему передан. В 2019 году началось его оснащение в соответствии с запросами российского миллиардера.

Самолет сможет перевозить до 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 для персонала и 30 для гостей.