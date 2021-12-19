Песков назвал противников вакцинирования от ковида «опасными дураками»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "опасными дураками" противников вакцинирования от коронавируса.
"Опасными дураками - это два слова. Одним словом это не выразишь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в ответ на вопрос, как одним словом можно назвать людей, которые сами отказываются от прививки, и других агитируют против нее.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в ответ на этот же вопрос сказал, что, по его мнению, подобная агитация "это неразумные действия". Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что так делают "люди, пораженные страхом", сообщает ТАСС.
Главный врач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко назвала их неразумными. Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко отказался давать какие-либо оценки, призвав антиваксеров "доверять проверенным источникам".
Другие медики были более резки в своих оценках. Так, главный врач городской клинической больницы №67 Андрей Шкода назвал это явление "воинствующим невежеством".
"Идиоты", - кратко ответил заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации столичной больницы №52 Сергей Царенко. Информационными террористами антпрививочников считает главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
В этой же программе телеканала "Россия-1" глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давайте разберемся кто такой Дмитрий Песков. Копнем, так сказать,его нутро. Был женат три раза. В первом браке с Анастасией Будённой — внучкой советского полководца Семёна Будённого — в 1990 году родился сын Николай, который ныне является гражданином Великобритании. Именуется Николай Чоулз. Второй раз 27-летний Песков женился в 1994 году на 18-летней Екатерине Солоцинской, дочери дипломата Владимира Солоцинского. После развода в 2012 году его вторая жена живёт в Париже, где имеет собственную квартиру, занимается благотворительностью и сотрудничает с фондом «Франко-российский диалог». От второго брака у них есть дочь Елизавета (род. 1998) и два сына — Мик и Дени. Все трое являются гражданами Франции. По русски почти не говорят. Третий и последний брак с бывшей с фигуристкой Татьяной Навкой. Примечательно то, что свадьбу справляли в Сочи в гостинице «Родина-Гранд» — одном из наиболее дорогих отелей города. Медовый месяц Песков, согласно собственному утверждению, провёл в Италии, на острове Сицилия. Есть информация о том, что этот месяц был проведен с небольшим кругом друзей и детьми на арендованной яхте "Maltese Falcon" у берегов Сардинии. Вот такие у нас патриоты страны. Вот так они карьеру себе через полезные связи и браки организовывают. И кто после этого будет прислушиваться к мнению такого вот правдоруба и борца за народное счастье ?
Конечно пургоносец умный!
Если зададут неудобный вопрос ,то он ответит,что не имел профильного образования. И взятки нег и всех остальных таких как он гладки.
Усатый?
Сталин?
В администрации президента заболели 30 человек и все кавидлой,
Никакой вакцинацией там и не пахнет. Мало того, политолог Соловей на Эхе говорил, что тогда и Гарант заболел..
тем самым..а Гаран говорил что в АП эпидемия случилась потому что оне вовремя не приняли третью дозу, бустер то есть.
Вчерась тот же Песков жаловался что кавит не щадит даже кремлёвских
. Болеют и обслуга и их родня
Да ну !
Как это не смотреть?
Я смотрю. Очень интересно смотреть как Скабеева начинает извиваться как уж на сковороде и переводит на другие темы,когда кто то начинает валить официальную теорию.