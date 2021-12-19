Песков назвал противников вакцинирования от ковида «опасными дураками»

23:07 19.12.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "опасными дураками" противников вакцинирования от коронавируса.

"Опасными дураками - это два слова. Одним словом это не выразишь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в ответ на вопрос, как одним словом можно назвать людей, которые сами отказываются от прививки, и других агитируют против нее.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ответ на этот же вопрос сказал, что, по его мнению, подобная агитация "это неразумные действия". Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что так делают "люди, пораженные страхом", сообщает ТАСС.

Главный врач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко назвала их неразумными. Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко отказался давать какие-либо оценки, призвав антиваксеров "доверять проверенным источникам".

Другие медики были более резки в своих оценках. Так, главный врач городской клинической больницы №67 Андрей Шкода назвал это явление "воинствующим невежеством".

"Идиоты", - кратко ответил заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации столичной больницы №52 Сергей Царенко. Информационными террористами антпрививочников считает главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

В этой же программе телеканала "Россия-1" глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.