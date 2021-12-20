В Думу внесли законопроект о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Тюрьма

Главы комитетов Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий наказание для представителей власти в виде 12 лет лишения свободы за пытки заключенных (например, для дачи нужных показаний или запугивания ).

«Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их разряд особо тяжких», - рассказал Крашенинников.

По словам Крашенинникова, в новой инициативе дается более подробное определение понятия «пытки», соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой ООН 10 декабря 1984 года.

Например, к целям проведения пыток предлагается отнести «запугивание как способ контроля над личностью заключённого или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки», сообщает «Парламентская газета».

Законопроект также вводит в статью 302 «Принуждение к даче показаний» новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа. Это поможет привлекать к ответственности сотрудников ФСИН, а не только следователей и участников дознания, как сейчас.

Напомним, 5 октября в СМИ была опубликована видеозапись издевательств над человеком, который находился в туберкулёзной больнице в Саратовской области. Ситуацию взял на контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвавший опубликованное видео шокирующим. При этом это далеко не единственный случай противоправных действий в отношении заключенных в России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.12.2021, 15:52
    Гость: g

    так есть такие законы... они просто НЕ исполняются, как обычно.
    и потом:
    "запугивание как способ контроля над личностью заключённого или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий"
    -
    это Именно то чем занимается правительство рф последние два года - это их способ "Представительства Интересов избирателей"..
    по другому они никогда и не действовали.
    и Поэтому им даже искренне непонятно что за возмущение там у быдла..

  5. 20.12.2021, 15:14
    Гость: Сорин И.Л.- буду совсем откровенным. Скажут- пойди мы все

    за Лехой- потеряли бы суверенитет, оказались бы под внешним управлением. И черт с ним! Что хуже- потеря суверенитета или принудительная вакцинация? (я лично знал человека, убитого вакциной)

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