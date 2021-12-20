МИД РФ хочет получить от США срочный ответ на предложения по безопасности

13:56 20.12.2021

Россия ждет от США срочного ответа на предложения по безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", — приводит его слова РИА Новости.

Россия готова сразу приступить к переговорам, подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО. Среди прочего, Россия настаивает на гарантиях нерасширения альянса на восток.