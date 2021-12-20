МИД РФ хочет получить от США срочный ответ на предложения по безопасности

Здание МИД РФ

Россия ждет от США срочного ответа на предложения по безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", — приводит его слова РИА Новости.

Россия готова сразу приступить к переговорам, подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО. Среди прочего, Россия настаивает на гарантиях нерасширения альянса на восток.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.12.2021, 20:34
    Гость: личный опыт

    внутри страны надо порядок наводить, начать с либерастов (всех на нары), потом смертную казнь вернуть за воровство в особо крупных размерах.
    Сейчас Россия - это не кулак, а растопыренные пальцы. А ими драться невозможно.

  2. 20.12.2021, 20:19
    Гость: Юрий СПб

    С добрым утром! Россия УЖЕ освободила от агрессоров Крым, Донбасс, Абхазию, Южную Осетию.

  3. 20.12.2021, 20:10
    Гость: О моське и слоне

    Правящая буржуазная верхушка РФ со своим пердизентом, являются холопами хозяина, который сидит в Вашингтоне. Посредством Рябкова они разыгрывают спектакль, в котором он предъявляет "требования" к США. И Вашингтону и Москве такой спектакль нужен, чтобы скрыть от публики вассальную зависимость РФ от своего заокеанского хозяина.

  4. 20.12.2021, 19:50
    Гость: дан

    я думаю что этот бред под названием-Проект договора-в Штатах никто даже рассматривать не будет Посмеются над этой бумажкой и вскоре забудут

  5. 20.12.2021, 18:58
    Гость: Россия получит ответ тогда...

    ...Когда освободит Крым, Донбасс, Абхазию, Осетию. Всё просто. Агрессор должен уйти.

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