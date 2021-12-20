Разработан законопроект, описывающий взаимоотношения робота и человека в РФ

10:40 20.12.2021

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов.

Как сообщает ТАСС, документ, в частности, дает определение понятию "робот", устанавливает классы опасности и классификацию роботов, а также закрепляет принципы взаимоотношений робота и человека. Отмечается, что данный законопроект призван создать основы правового регулирования "новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер".

Согласно документу, робот - это продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.

Предлагается выделить два вида роботов: гражданские и служебные.

"Гражданский робот - робот, деятельность которого направлена на реализацию частных интересов, оборот которого регулируется гражданским законодательством. Служебный робот - робот, деятельность которого направлена на реализацию интересов государства и общества, вовлеченный в сферу деятельности институтов публичной власти", - поясняется в законопроекте.

В своб очередь, гражданские роботы подразделяются на промышленных, сервисных, медицинских, образовательных, научных роботов. Служебные - на военных (оборона страны и безопасности государства) и правоохранительных (охрана общественного порядка) роботов.

Правовое регулирование отношений в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей) основывается на следующих принципах: благополучие человека и гражданина, безопасность личности, общества и государства, регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе, безопасность робототехнических технологий, открытость информации о технологиях робототехники.

Роботы, а также их составные части в зависимости от степени опасности причинения вреда охраняемым законом интересам личности, общества и государства предлагается разделить на четыре класса опасности: первый класс (высокой опасности), второй класс (средней опасности), третий класс (низкой опасности), четвертый класс (неопасные).

"Критерии отнесения роботов, их составных частей (модулей) к I-IV классам опасности по способности причинения вреда охраняемым законом интересам личности, общества и государства устанавливаются правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота роботов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект также предусматривает запрет на выдачу лицензии в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим функции иностранного агента.

"Лицензирование деятельности в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей) осуществляется в целях предоставления права на использование (применение), приобретение, сбыт, разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию, учет, хранение, перевозку, транспортирование, изъятие, уничтожение, ввоз и вывоз из РФ роботов, их составных частей (модулей), относящихся к высокой, средней и низкой опасности", - говорится в документе.

Без наличия соответствующей лицензии оборот роботов на территории РФ запрещается. Лицензированию не подлежат использование и приобретение роботов в хозяйственно-бытовых и иных личных целях, а также оборот неопасных роботов - четвертого класса опасности.

Документ, направленн для отзыва в Минэкономразвития РФ и Минцифры РФ.