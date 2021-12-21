ФАС установила предельные цены на «Спутник М» и «Арепливир»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельные отпускные цены на упаковки вакцины против коронавируса «Спутник М» (для детей 12-17 лет) и упаковки противовирусного лекарства «Арепливир».
«Новые упаковки вакцины "Спутник М" будут стоить 3002,40 руб. (5 доз) и 6004, 80 руб. (10 доз)», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.
Что касается лекарства «Арепливир», то стоимость упаковок в 40 и 50 таблеток составит 8000 рублей и 10 000 рублей соответственно.
Напомним, в начале декабря ФАС также согласовала предельную цену на одну дозу «Спутника М» в размере 600,48 рублей (на 30% меньше, чем «Спутник V»).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вспоминаю старую кинохронику военных лет. Как жители только что освобождённой от нацизма Германии сбивают фашистскую символику со зданий, дубасят палками бюсты Гитлера и прочих "фюреров" помельче.
Подозреваю, что люди с таким же удовольствием будут топтать "упаковки вакцины Спутник М" или с наслаждением дубасить по ним паками.
чтоб вакцины шли на"УРА"надо не предельные цены устанавливать . надо вести страховку за счёт разработчиков и производителей