ФАС установила предельные цены на «Спутник М» и «Арепливир»

Федеральная антимонопольная служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельные отпускные цены на упаковки вакцины против коронавируса «Спутник М» (для детей 12-17 лет) и упаковки противовирусного лекарства «Арепливир».

«Новые упаковки вакцины "Спутник М" будут стоить 3002,40 руб. (5 доз) и 6004, 80 руб. (10 доз)», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства. 

Что касается  лекарства «Арепливир», то стоимость упаковок в 40 и 50 таблеток составит 8000 рублей и 10 000 рублей соответственно.

Напомним, в начале декабря ФАС также согласовала предельную цену на одну дозу «Спутника М» в размере 600,48 рублей (на 30% меньше, чем «Спутник V»).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 22:39
    Гость: Уроки истории

    Вспоминаю старую кинохронику военных лет. Как жители только что освобождённой от нацизма Германии сбивают фашистскую символику со зданий, дубасят палками бюсты Гитлера и прочих "фюреров" помельче.
    Подозреваю, что люди с таким же удовольствием будут топтать "упаковки вакцины Спутник М" или с наслаждением дубасить по ним паками.

  2. 21.12.2021, 20:03
    Гость: бп-320

    чтоб вакцины шли на"УРА"надо не предельные цены устанавливать . надо вести страховку за счёт разработчиков и производителей

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