Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
Минцифры РФ планируют на текущей неделе внести на рассмотрение в администрацию президента проект указа о цифровых паспортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
Согласно планам ведомства, электронные паспорта планируется начать выдавать гражданам в трех регионах России до конца 2022 года. К так называемой смарт-карте будет привязано мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных установленных правительством случаях можно будет пользоваться как заменой паспорта. Замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина.
В апреле 2021 года МВД РФ сообщило, что в Москве паспорта нового образца будут выдавать с декабря 2021 года, в регионах - по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее, чем с июля 2023 года. Как рассказывали агентству в ведомстве, электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ага. "Это всё добровольно", обещали они. Так же, как укалывание гинзбурговской отравой...
Вперёд и с песней, недоумки.
проведем референдум.
Раньше паникёров расстреливали на месте.
Путин называет Шваба "господин". Вот и делайте выводы. А по поводу книг, да, скоро будем выискивать бумажные книги, если их не сожгут.
Видимо сгорело столько леса, что даже паспорта печатать стало не на чем.. Отсюда и все эти инициативы, электронные паспорта, электронные деньги, книг давно уже нет.
Последнюю бумагу берегут для распечаток кремлевскому говорилке.