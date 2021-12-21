Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах

07:55 21.12.2021

Минцифры РФ планируют на текущей неделе внести на рассмотрение в администрацию президента проект указа о цифровых паспортах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Согласно планам ведомства, электронные паспорта планируется начать выдавать гражданам в трех регионах России до конца 2022 года. К так называемой смарт-карте будет привязано мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных установленных правительством случаях можно будет пользоваться как заменой паспорта. Замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина.

В апреле 2021 года МВД РФ сообщило, что в Москве паспорта нового образца будут выдавать с декабря 2021 года, в регионах - по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее, чем с июля 2023 года. Как рассказывали агентству в ведомстве, электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.