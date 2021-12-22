Борис Грызлов станет послом России в Белоруссии
Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов станет новым послом в Белоруссии. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, думский комитет по делам СНГ одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла. Первый зампредседателя комитета Константин Затулин подтвердил это РИА Новости. Утвердить кандидатуру Грызлова должен лично президент РФ Владимир Путин.
Как отмечает «Коммерсант», как минимум в первое время Грызлов будет совмещать работу в посольстве и в трехсторонней контактной группе по Украине. Источник «Интерфакса» в Госдуме рассказал, что политик может приступить к своим новым обязанностям еще до наступления 2022 года.
Борис Грызлов возглавляет высший совет «Единой России» с 2002 года. С 2001 по 2003 он одновременно был министром внутреннх дел, а с 2003 по 2011 год — спикером Госдумы. В 2015 году он стал полномочным представителем РФ в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вот теперь и ясно что будет с Лукашенко сместят потихоньку или?
Поклонской?
Она же понимает. Фоткается в послиной форме.
А он вообще понимает что такое посол ?
Некуда было засунуть уже ?
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