«Нафтогаз» пожаловался ЕС на «Газпром» из-за цен на газ
«Нафтогаз» направил жалобу в Европейскую комиссию из-за действия «Газпрома» на газовом рынке Европы. Об этом сообщается в релизе компании. В частности, там отметили «злоупотребление «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа».
«Нафтогаз» утверждает в релизе, что российский монополист резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке и «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в европейские страны. В компании полагают, что эти действия были «антиконкурентными», нарушили антимонопольное законодательство Евросоюза и привели к аномальному росту цен на газ в регионе, которые днем ранее достигли рекордных $2200 за 1 тыс. куб. м.
Среди прочего, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российской компании не увеличивать транзит газа в Европейский союз через Украину и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома». Помимо этого, «Нафтогаз» обвиняет «Газпром» в блокировке экспорта газа, добываемого в РФ частными компаниями, а также транзита сырья в Европу из стран Центральной Азии.
По этой причине украинская компания просит Еврокомиссию обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу «значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Радужный оптимизм комментаторов впечатляет.
Но факты таковы:
1. В Евросоюзе системный газовый кризис.
2. В системных кризисах всегда виноват регулятор. В данном случае Энергокомиссия ЕС.
3. Главная задача бюрократов из Еврокомиссии сейчас - прикрыть свои филеи.
4. Лучший способ для этого - выставить себя жертвой злого умысла, а не стечения обстоятельств (которые они обязаны предвидеть!).
5. Злоумышленник - явно не Украина (не тот масштаб:)
Элементарная логика позволяет предсказать реакцию Энергрокомиссии ЕС на обращение Украины (следует ждать, что и другие восточные европейцы подтянутся).
Будут ли серьезные финансовые последствия для Газпрома? Пока неясно, но вот нервотрёпка и имиджевые потери в процессе рассмотрения обращения ему точно гарантированы.
Легко убедиться, что в Киеве сейчас -10С. Первый раз этой зимой. Ближайший месяц будет холодным. Долгосрочный прогноз отсутствует в виду непредсказуемости всех зим последних лет.
Если Газпром выдвинет подобный аргумент (ведь "свои хранилища-то"), то могут и национализировать по соображениям национальной безопасности.
В Стокгольмском арбитраже. С большим успехом. Не заметили?
Именно так думали россияне перед Стокгольмским арбитражем. Недооценка противника - наиболее частая причина внезапных поражений.