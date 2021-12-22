«Нафтогаз» пожаловался ЕС на «Газпром» из-за цен на газ

Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин

«Нафтогаз» направил жалобу в Европейскую комиссию из-за действия «Газпрома» на газовом рынке Европы. Об этом сообщается в релизе компании. В частности, там отметили «злоупотребление «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа».

«Нафтогаз» утверждает в релизе, что российский монополист резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке и «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в европейские страны. В компании полагают, что эти действия были «антиконкурентными», нарушили антимонопольное законодательство Евросоюза и привели к аномальному росту цен на газ в регионе, которые днем ранее достигли рекордных $2200 за 1 тыс. куб. м.

Среди прочего, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российской компании не увеличивать транзит газа в Европейский союз через Украину и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома». Помимо этого, «Нафтогаз» обвиняет «Газпром» в блокировке экспорта газа, добываемого в РФ частными компаниями, а также транзита сырья в Европу из стран Центральной Азии.

По этой причине украинская компания просит Еврокомиссию обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу «значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.12.2021, 00:10
    Гость: такиминадо

    Радужный оптимизм комментаторов впечатляет.
    Но факты таковы:
    1. В Евросоюзе системный газовый кризис.
    2. В системных кризисах всегда виноват регулятор. В данном случае Энергокомиссия ЕС.
    3. Главная задача бюрократов из Еврокомиссии сейчас - прикрыть свои филеи.
    4. Лучший способ для этого - выставить себя жертвой злого умысла, а не стечения обстоятельств (которые они обязаны предвидеть!).
    5. Злоумышленник - явно не Украина (не тот масштаб:)
    Элементарная логика позволяет предсказать реакцию Энергрокомиссии ЕС на обращение Украины (следует ждать, что и другие восточные европейцы подтянутся).
    Будут ли серьезные финансовые последствия для Газпрома? Пока неясно, но вот нервотрёпка и имиджевые потери в процессе рассмотрения обращения ему точно гарантированы.

  2. 22.12.2021, 23:56
    Гость: такиминадо

    Легко убедиться, что в Киеве сейчас -10С. Первый раз этой зимой. Ближайший месяц будет холодным. Долгосрочный прогноз отсутствует в виду непредсказуемости всех зим последних лет.

  3. 22.12.2021, 23:51
    Гость: такиминадо

    Если Газпром выдвинет подобный аргумент (ведь "свои хранилища-то"), то могут и национализировать по соображениям национальной безопасности.

  5. 22.12.2021, 23:01
    Гость: В этом Нафтогазе больные на всю голову

    Именно так думали россияне перед Стокгольмским арбитражем. Недооценка противника - наиболее частая причина внезапных поражений.

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