«Нафтогаз» пожаловался ЕС на «Газпром» из-за цен на газ

16:03 22.12.2021

«Нафтогаз» направил жалобу в Европейскую комиссию из-за действия «Газпрома» на газовом рынке Европы. Об этом сообщается в релизе компании. В частности, там отметили «злоупотребление «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа».

«Нафтогаз» утверждает в релизе, что российский монополист резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке и «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в европейские страны. В компании полагают, что эти действия были «антиконкурентными», нарушили антимонопольное законодательство Евросоюза и привели к аномальному росту цен на газ в регионе, которые днем ранее достигли рекордных $2200 за 1 тыс. куб. м.

Среди прочего, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российской компании не увеличивать транзит газа в Европейский союз через Украину и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома». Помимо этого, «Нафтогаз» обвиняет «Газпром» в блокировке экспорта газа, добываемого в РФ частными компаниями, а также транзита сырья в Европу из стран Центральной Азии.

По этой причине украинская компания просит Еврокомиссию обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу «значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».