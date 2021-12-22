Десять самолетов спецназначения пропали в Казани
Дочерняя структура "Ростеха", Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина объявило о пропаже 10 самолетов Т-500, пишет РБК.
По словам заместителя генерального директора предприятия Алексея Будыкина, самолеты, себистоимость которых была оценена в 90 млн. рублей, по решению судебных приставов должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова.
"Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями", — сообщил он.
Пропажа была обнаружена 13 декабря во время судебной экспертизы. В связи с этим "Технология" подала заявление о розыске самолетов и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества, находящегося под арестом.
"Ростех" и власти Татарстана в 2017 году подписали соглашение о запуске в республике пилотного проекта по созданию всероссийской системы управления авиахимработами. Одним из его этапов должен был стать запуск в серийное производство полевых авиационных комплексов сельского хозяйства (ПАК СХ), включающих в себя специализированный самолет для проведения таких работ — Т-500. В середине 2018 года МВЕН и ОНПП "Технология" подписали договор о сборке и поставке опытной партии самолетов Т-500.
Первые десять самолетов МВЕН разработала и произвела на арендованных площадях Казанского авиационного завода им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). 6 сентября 2018 года Т-500 получил летный сертификат как специализированное воздушное судно аграрного назначения.
В декабре 2019 года "Технология" обратилась в Арбитражный суд Татарстана с исковым заявлением к МВЕН о взыскании свыше 140,5 млн руб. задолженности по договору на сборку и поставку самолетов Т-500. Из этих средств 135,9 млн руб. составляют аванс, остальное — пени. "Технология" обвинила МВЕН в нарушении срока окончания работ и внесении в одностороннем порядке изменений в конструкцию Т-500 и потребовала помимо денег передать "результат незавершенных работ", то есть самолеты.
В августе 2021 года арбитраж отклонил первоначальный иск "Технологии" к МВЕН по причине взаимоисключающих требований. Проведенная в рамках дела техническая экспертиза подтвердила, что работа по сборке самолетов выполнена на 100%, изменения в конструкцию не вносились. "Технологии" предписано возместить 115 млн руб. фактических затрат и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 тыс. руб. На стадии апелляционного обжалования "Технология" добилась проведения повторной экспертизы, которая и была назначена на 13 декабря.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Ту-160 там еще не пропадали? Надо бы их тоже пересчитать. А то парочка их может как-то внезапно в США оказаться.
По последствиям развала СССР было понятно,что в национальных республиках высокотехнологичное производство развивать нельзя,а также размещать военные аэродромы,склады с вооружением и военной техникой.
В РФ говОрите?
Дык РФ потому и Ф(Федерация),, что в её составе 85 равноправных субъектов федерации, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа и 1 федеральная территория.
Республика Татарстан одна из них.
А заныканные самолетики это для седщьского хозяйства, типо советских кукурузников, за кордон на них захочешь- не улетишь.
Вы ошиблись, это не есть высокотехнологичное рпр-во военного назначения.
Спите спокойно, дорогой товариСЧ.
А если уже и в субъектах РФ не надо ничего размещать, по вашему разумению,
то Россия скоро сократится до размеров Московского или может даже Тверского княжества.
Или даже Новгородской республики.....
Вы забыли добавить про хохлов и тыкальщиков
Научись дыры сверлить в борту космического корабля!
Когда подпиндосников выгонишь из страны, вот тогда исчезнет "Бермудский треугольник".