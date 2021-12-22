Десять самолетов спецназначения пропали в Казани

10:15 22.12.2021

Дочерняя структура "Ростеха", Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина объявило о пропаже 10 самолетов Т-500, пишет РБК.

По словам заместителя генерального директора предприятия Алексея Будыкина, самолеты, себистоимость которых была оценена в 90 млн. рублей, по решению судебных приставов должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова.

"Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями", — сообщил он.

Пропажа была обнаружена 13 декабря во время судебной экспертизы. В связи с этим "Технология" подала заявление о розыске самолетов и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества, находящегося под арестом.

"Ростех" и власти Татарстана в 2017 году подписали соглашение о запуске в республике пилотного проекта по созданию всероссийской системы управления авиахимработами. Одним из его этапов должен был стать запуск в серийное производство полевых авиационных комплексов сельского хозяйства (ПАК СХ), включающих в себя специализированный самолет для проведения таких работ — Т-500. В середине 2018 года МВЕН и ОНПП "Технология" подписали договор о сборке и поставке опытной партии самолетов Т-500.

Первые десять самолетов МВЕН разработала и произвела на арендованных площадях Казанского авиационного завода им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). 6 сентября 2018 года Т-500 получил летный сертификат как специализированное воздушное судно аграрного назначения.

В декабре 2019 года "Технология" обратилась в Арбитражный суд Татарстана с исковым заявлением к МВЕН о взыскании свыше 140,5 млн руб. задолженности по договору на сборку и поставку самолетов Т-500. Из этих средств 135,9 млн руб. составляют аванс, остальное — пени. "Технология" обвинила МВЕН в нарушении срока окончания работ и внесении в одностороннем порядке изменений в конструкцию Т-500 и потребовала помимо денег передать "результат незавершенных работ", то есть самолеты.

В августе 2021 года арбитраж отклонил первоначальный иск "Технологии" к МВЕН по причине взаимоисключающих требований. Проведенная в рамках дела техническая экспертиза подтвердила, что работа по сборке самолетов выполнена на 100%, изменения в конструкцию не вносились. "Технологии" предписано возместить 115 млн руб. фактических затрат и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 тыс. руб. На стадии апелляционного обжалования "Технология" добилась проведения повторной экспертизы, которая и была назначена на 13 декабря.