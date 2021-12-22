Мэр Краснодара, занявший пост около месяца назад, задержан за взятку

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, назначенный на этот пост всего около месяца назад,  задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает "Коммерсант"

По версии следствия, в 2018 году в должности первого заместителя губернатора Краснодарского края  Алексеенко "получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью около 1,6 млн руб. за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков". 

Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство Андрея Алексеенко в партии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2021, 23:19
    Гость: Евгений В.

    Самое типичное явление, еще раз доказывающее, что в пирамиде власти РФ, начиная с самого пика вершины, только ворье и враги народа России.

  2. 22.12.2021, 22:35
    Гость: ?

    Ткачев был всегда бизнесменом. Губернатор это было прикрытие только для него. Кстати, это же его сеть магазинов "Пуд"?

  5. 22.12.2021, 20:31
    Гость: Похоже это рекорд

    В книгу Гинеса надо записать. Но удивляться не приходиться, как говаривал один широко известный в узких кругах персоонаж - "Это капитализм детка, человек человеку волк.".

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