Мэр Краснодара, занявший пост около месяца назад, задержан за взятку

15:28 22.12.2021

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, назначенный на этот пост всего около месяца назад, задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, в 2018 году в должности первого заместителя губернатора Краснодарского края Алексеенко "получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью около 1,6 млн руб. за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков".

Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство Андрея Алексеенко в партии.