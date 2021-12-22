Мэр Краснодара, занявший пост около месяца назад, задержан за взятку
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, назначенный на этот пост всего около месяца назад, задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает "Коммерсант".
По версии следствия, в 2018 году в должности первого заместителя губернатора Краснодарского края Алексеенко "получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью около 1,6 млн руб. за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков".
Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство Андрея Алексеенко в партии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самое типичное явление, еще раз доказывающее, что в пирамиде власти РФ, начиная с самого пика вершины, только ворье и враги народа России.
Ткачев был всегда бизнесменом. Губернатор это было прикрытие только для него. Кстати, это же его сеть магазинов "Пуд"?
команда или вопрос?
Яснее выражайся, дружок.
а оно продолжается и продолжается.
В книгу Гинеса надо записать. Но удивляться не приходиться, как говаривал один широко известный в узких кругах персоонаж - "Это капитализм детка, человек человеку волк.".