Путин назвал единственный способ разрушить Россию
Россию нельзя победить, ее можно развалить только изнутри. Об этом во время ежегодной конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов задал российскому лидеру вопрос о том, с чем связан резкий рост числа признаний организаций и СМИ иноагентамами и экстремистами за последние полгода, и поинтересовался, не опасается ли Путин, что своими действиями закладывает основу для будущих войн и революций.
«Если уж говорить об истории, то хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано во время Первой мировой войны — точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда развалили Советский союз. А кто это делал? Те, кто обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского союза и Российской Федерации сегодня», — заявил глава государства.
Путин также отметил, что в России вовсе не запрещена работа организаций, признанных иноагентами. «Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США и введем уголовную ответственность?» — отметил президент.
Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году. Это произошло на фоне признания в США иноагентом издания RT America. Согласно закону, СМИ признается иностранным агентом, если установлен факт получения финансирования из-за рубежа. В таком случае оно вносится в соответствующий реестр Минюста РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
До 2008г он просто врал о том, что будет после 2015г, полагаю, что он думал, лично он уже уйдёт с поста и с этими обещаниями его лично уже ничто не будет связывать. Но потом затянуло, он понял, что прирос к трону. Вероятно окружение и запад поспособствовали в утверждения мнения о личной незаменимости, ну и сама должность- нечего не делай, никакой ответственности и ЗП в 750,000р и в час на него го-во тратит 1,88 миллионов рублей. Ну и фактор того, что могут притянуть за уши к ответу за всё, что он наделал тут за 20 лет. Самопрощение и иммунитет за ЛЮБЫЕ преступления (!) он даровал сам себе. Будет ли человек который не считает себя виновным так делать? нет конечно! По Фрейду он разоблачает себя!
По этому после 2015 мы просто услышали ещё порции обещаний по тому же сценарию, "варенье на завтра" -все вкусняшки и приятные вещи он перенёс за 2032г. В 2016г он вообще слился полностью. Он уже перестал что либо обещать, а начал лишь требовать от нас! Самое больше и нахальное требование- полной лояльности и прекратить любую критику власти.
нынешние его слова о "внутреннем враге" адресованы тем, кто просто устал от него. Они скомкали любую аппозицию в одну кучу и прилепили клеймо "иноагеантов" на всех, кто просто уже хочет даже честных выборов.
Если проще- "все кто против нас те наши враги- мы признаём один патриотизм- безоговорочную поддержку нас и нашего антинародного курса, за ваш счёт разумеется".
Тут без вариантов. Простолюдинов он не любит, все это уже поняли.
А что тут понимают под Россией?
Где она начинается и где заканчивается? Докуда старший брат дотянется?
Фантастика!
Он обвиняет в развале СССР тех, КТО ЕМУ потом отдал власть!
Фантастические лицемерие! Так почему он не отказался? Не сказал им в лицо что он них думает? Не принял меры согласно присяге офицера защищать СССР до последнего? и только ограничился тасканием чемодана оголтелого махрового антисоветчика и русофоба Собчака.
Почему он тогда стоял на коленях в Катыни, беря на Россию чужой грех? Зачем и для чего открывал памятники белогвардейцам на руках которых кровь десятков тысяч уничтоженных русских крестьян? Памятник сотруднику ЦРУ Солженицыну, для чего он в России? На личные деньги он установил монумент Деникину, известного своей фразой "как и большевики, мы взорвём Россию из внутри, и смоем их кровью с лица России", преступления контрразведки Деникина пытались расследовать более 20 лет! И только ВОВ остановила этот процесс, в каждом городе захваченном его войсками есть ямы в которых по 2..3 тысяч человек которых просто забивали до смерти. Незадолго до смерти Деникин написал письмо Г.Трумэну в котором просил не забывать заслуг белой гвардии в борьбе с большевиками и привлечь их для будущей оккупации СССР их как специалистов по России. Как бы не удивительно это слышать. но именно Деникин первый кто предложил использовать для удушения советской России коллективные санкционные удавки запада. Все страны должны были синхронно душить Россию, под управлением США, а сейчас что они делают все вместе? не то ли самое? В чём же заслуга Деникина в глазах Гегемона до такой степени?
Путин - главный иноагент!
Правильно Россию можно развалить только изнутри, если продолжать свой антинародный курс, если держать во власти антирусское лобби космополитов и продолжать завозить в Центр страны полчища мигрантов и гостей с юга.