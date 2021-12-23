Путин назвал единственный способ разрушить Россию

13:53 23.12.2021

Россию нельзя победить, ее можно развалить только изнутри. Об этом во время ежегодной конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов задал российскому лидеру вопрос о том, с чем связан резкий рост числа признаний организаций и СМИ иноагентамами и экстремистами за последние полгода, и поинтересовался, не опасается ли Путин, что своими действиями закладывает основу для будущих войн и революций.

«Если уж говорить об истории, то хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано во время Первой мировой войны — точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда развалили Советский союз. А кто это делал? Те, кто обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского союза и Российской Федерации сегодня», — заявил глава государства.

Путин также отметил, что в России вовсе не запрещена работа организаций, признанных иноагентами. «Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США и введем уголовную ответственность?» — отметил президент.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году. Это произошло на фоне признания в США иноагентом издания RT America. Согласно закону, СМИ признается иностранным агентом, если установлен факт получения финансирования из-за рубежа. В таком случае оно вносится в соответствующий реестр Минюста РФ.