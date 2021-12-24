В ГД предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
В России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Такое мнение высказал депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев.
Поводом для этой инициативы послужило высказывание президента России Владимира Путина во время пресс-конференции накануне, что вопрос здоровьесбережения нации, сохранения и укрепления демографии — тема геополитического значения. По мнению депутата, факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.
"Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов", — приводит слова Хамзаева РИА Новости.
Он также напомнил, что употребление алкогольной продукции является катализатором многих социальных бед, например увеличения смертности, случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращения рождаемости и ухудшения генофонда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Было всё это уже, около Москвы... Депутат молодой, не знает..в 90-е..
Например, Осташковское шоссе, сразу на выезде из Москвы.. Оптовый,в основном водочный рынок.. Там затаривались мелкие торговцы.. Брали по нескольку ящиков.. Вывозили на легковых..
Пятерочка рядом с домом. Захжу почти ежедневно. Винный отдел всегда пустой, в том смысле, что никто ничего не берет. Сейчас к новому году и то никого там нет. Наставили коробок с шампанским и тоже стоят в одиночестве. Редко кто берет. По-моему это предложение от безделья. Это Москва. Пятерочка в ряз.обл. аналогично. Заелись думцы сала.
Сначала ГД куданитьто за Урал, а потом алкашки за город. И татарву вон из Москвы, особенно из ГД.
Что это за зарплата такая, которую можно в саду на лавочке вечерком с корешами пропить??
Видите ли,у тех,кто пьет дешевое бухло по вечерам на лавочке - обычно и работа с з.п соответствующие их статусу алкашей.Соответствующие и запросы.
Ммм... Интересное предложение.