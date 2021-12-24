В ГД предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

18:53 24.12.2021

В России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Такое мнение высказал депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев.

Поводом для этой инициативы послужило высказывание президента России Владимира Путина во время пресс-конференции накануне, что вопрос здоровьесбережения нации, сохранения и укрепления демографии — тема геополитического значения. По мнению депутата, факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.

"Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов", — приводит слова Хамзаева РИА Новости.

Он также напомнил, что употребление алкогольной продукции является катализатором многих социальных бед, например увеличения смертности, случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращения рождаемости и ухудшения генофонда.

