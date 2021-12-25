Главком ВМФ сообщил о массовом строительстве в РФ новых атомных подлодок

17:05 25.12.2021

Второй серийный ракетоносец проекта «Борей-А», «Генералиссимус Суворов», усилит Тихоокеанский флот России в 2022 году, заявил главком ВМФ Николай Евменов на церемонии вывода крейсера из эллинга на «Севмаше». Он отметил, что Россия ведет масштабное строительство новых атомных подводных лодок.

«Планируется, что этот подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, и постройки, и приема. С 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах прием достаточно большого количества кораблей. Думаю, что севмашевцы не подведут»,— приводит слова Николая Евменова «Коммерсант».

Он подчеркнул, что корабли проекта «Борей-А» уже доказали свою надежность, охраняя рубежи страны. «Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец»,— сказал главком ВМФ.

В этом году «Севмаш» передал флоту три АПЛ («Казань», «Князь Олег», «Новосибирск»), две АПЛ вывел из эллинга («Красноярск», «Генералиссимус Суворов») и 2 АПЛ были заложены на стапеле («Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин»). Со дня своего основания предприятие передало 136 атомных подводных лодок.