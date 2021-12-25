Главком ВМФ сообщил о массовом строительстве в РФ новых атомных подлодок
Второй серийный ракетоносец проекта «Борей-А», «Генералиссимус Суворов», усилит Тихоокеанский флот России в 2022 году, заявил главком ВМФ Николай Евменов на церемонии вывода крейсера из эллинга на «Севмаше». Он отметил, что Россия ведет масштабное строительство новых атомных подводных лодок.
«Планируется, что этот подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, и постройки, и приема. С 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах прием достаточно большого количества кораблей. Думаю, что севмашевцы не подведут»,— приводит слова Николая Евменова «Коммерсант».
Он подчеркнул, что корабли проекта «Борей-А» уже доказали свою надежность, охраняя рубежи страны. «Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец»,— сказал главком ВМФ.
В этом году «Севмаш» передал флоту три АПЛ («Казань», «Князь Олег», «Новосибирск»), две АПЛ вывел из эллинга («Красноярск», «Генералиссимус Суворов») и 2 АПЛ были заложены на стапеле («Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин»). Со дня своего основания предприятие передало 136 атомных подводных лодок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Подлодки вооружённые торпедами и крылатыми ракетами - НУЖНЫ.
А ВОТ ПОДЛОДКИ С БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ (ПЛАРБ или РПКСН) ... - БЕРУТ НА ВООРУЖЕНИЕ ТОЛЬКО СЛАБОУМНЫЕ ... !
По боевым характеристикам (боеготовность, неуязвимость, точность, надёжность, безопасность) они В ДЕСЯТКИ РАЗ хуже сухопутных ракетных комплексов, а по стоимости изготовления, эксплуатации и утилизации - в СОТНИ РАЗ дороже !
БОЕГОТОВНОСТЬ И НЕУЯЗВИМОСТЬ:
- Теоретически НЕ БОЛЕЕ 30% времени эксплуатации подлодка может находиться в море ! А практически - гораздо МЕНЬШЕ. Например, в России - МЕНЕЕ 5% !
А 95% времени российские ПЛАРБ размещены у причала - и как и ВСЕ ВОЕННЫЕ КОРЫТА - беззащитно, неподвижно и не замаскированно торчащие у берегов России (на самых КРАЯХ России !) и отлично видимые с воздуха и из Космоса - без проблем ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ... (!) могут быть выведены из строя ОДНИМ ПОДВОДНЫМ МАССОВЫМ ЗАЛПОМ Противокорабельных, Крылатых и Баллистических ракет - с американских подводных лодок находящихся в сотнях километров от побережья России ... !
- Самый уязвимый - активный участок траектории (АУТ) - когда ракеты стартуют и набирают скорость - и у берега и в плавании для ракет с подлодок проходит НЕ над территорией России и ракеты легко уничтожаются американскими AEGIS SM-3.
Я понял ещё во втором классе средней школы:
- Находясь под водой НЕВОЗМОЖНО точно определить свои координаты !
- Поэтому при подводном старте ракеты ВСЕГДА СТРЕЛЯЮТ НЕ ПРОСТО МИМО - А ОЧЕНЬ ... М И М О ... !!
Ха - Ха - Ха!
Эх, товарищ. Победа, это совсем не лодки и танки с ракетами.
Сегодня именно подлодками.. Их и не хватает прежде всего..
Прямо безобразие какое то. Ай яй яй яй.
Суворов да, но Генералиссимус С... мне как-то приходит на мысль другое имя. Почему его имя не вижу на хотя бы маленьком аэродроме, или лодке?