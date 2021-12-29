Миллер доложил Путину о готовности обеих ниток «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации. Об этом объявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — цитирует его телеканал «Россия 24».
По словам российского лидера, поступление газа после сертификации газопровода сразу же повлияет на цену газа на спотовом европейском рынке и на Украине.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (представитель «Зеленых» в кабмине) заявила, что «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль, а потому не может считаться частным коммерческим проектом. Таким образом глава МИД Германии обозначила свое несогласие с позицией нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, который считает, что процесс сертификации «Северного потока — 2» не должен иметь политический подтекст, а новый газопровод является совместным коммерческим проектом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
кроме чести.
1. Этот газопровод очень нужен нормальным немцам.
2. На головах некоторых продажных немцев с нацистскими мозгами сидит вонючий дядя Сэм, поэтому возникают проволочки и волокита.
3. До мая не один раз подует северный ветерок, а его все не любят...
Миллер доложил Путину о готовности обеих ниток «Северного потока — 2» теперь готовь место под очередную медаль герой России. «Газпром» десятый день не бронирует мощности газпровода «Ямал — Европа». «Газпром» больше не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. А зачем тогда вообще СП-2 нужен, если имеющийся маршрут не используюется, идут какие то игры с обеих сторон. Можно было бы наполнять пока газовые хранилища в Европе, но и это не делается. Создавая искуственный дефицит газа в ЕС Газпром пытается ускорить запуск СП-2. И это видимо произойдет только когда европейские газовые хранилища опустеют полностью через пару месяев и будет реальный дефицит газа и начнут останавливатся тепловые электростанции и промышленность. А пока газ в ЕС есть хотя и дорогой.
Теперь жди, когда хозяин позовет.
Похоже, немцам этот газопровод не очень нужен. Проволочки и волокита с его пуском с из стороны о многом говорят. Сейчас они говорят, что пуска не будет до конца первого полугодия. Наступит май-ещё что-нибудь придумают и протянут до конца года. Потом-до конца 23 года и т.д.