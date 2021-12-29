Миллер доложил Путину о готовности обеих ниток «Северного потока — 2»

19:02 29.12.2021

Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации. Об этом объявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — цитирует его телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, поступление газа после сертификации газопровода сразу же повлияет на цену газа на спотовом европейском рынке и на Украине.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (представитель «Зеленых» в кабмине) заявила, что «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль, а потому не может считаться частным коммерческим проектом. Таким образом глава МИД Германии обозначила свое несогласие с позицией нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, который считает, что процесс сертификации «Северного потока — 2» не должен иметь политический подтекст, а новый газопровод является совместным коммерческим проектом.