Миллер доложил Путину о готовности обеих ниток «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации. Об этом объявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — цитирует его телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, поступление газа после сертификации газопровода сразу же повлияет на цену газа на спотовом европейском рынке и на Украине.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (представитель «Зеленых» в кабмине) заявила, что «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль, а потому не может считаться частным коммерческим проектом. Таким образом глава МИД Германии обозначила свое несогласие с позицией нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, который считает, что процесс сертификации «Северного потока — 2» не должен иметь политический подтекст, а новый газопровод является совместным коммерческим проектом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.12.2021, 22:55
    Гость: Нэма дурных!

    1. Этот газопровод очень нужен нормальным немцам.
    2. На головах некоторых продажных немцев с нацистскими мозгами сидит вонючий дядя Сэм, поэтому возникают проволочки и волокита.
    3. До мая не один раз подует северный ветерок, а его все не любят...

  3. 29.12.2021, 22:40
    Гость: Попандопуло

    Миллер доложил Путину о готовности обеих ниток «Северного потока — 2» теперь готовь место под очередную медаль герой России. «Газпром» десятый день не бронирует мощности газпровода «Ямал — Европа». «Газпром» больше не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. А зачем тогда вообще СП-2 нужен, если имеющийся маршрут не используюется, идут какие то игры с обеих сторон. Можно было бы наполнять пока газовые хранилища в Европе, но и это не делается. Создавая искуственный дефицит газа в ЕС Газпром пытается ускорить запуск СП-2. И это видимо произойдет только когда европейские газовые хранилища опустеют полностью через пару месяев и будет реальный дефицит газа и начнут останавливатся тепловые электростанции и промышленность. А пока газ в ЕС есть хотя и дорогой.

  5. 29.12.2021, 21:02
    Гость: Гость

    Похоже, немцам этот газопровод не очень нужен. Проволочки и волокита с его пуском с из стороны о многом говорят. Сейчас они говорят, что пуска не будет до конца первого полугодия. Наступит май-ещё что-нибудь придумают и протянут до конца года. Потом-до конца 23 года и т.д.

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