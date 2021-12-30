Глава Минприроды пригрозил заповедникам проверками за «билеты мимо кассы»

Глава Минприроды Александр Козлов пригрозил проведением следственных проверок на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в случае обнаружения фактов продажи билетов "мимо кассы" и злоупотреблений.

"Следственные проверки ждут все территории, где руководство злоупотребляет своими полномочиями. Это же касается и тех, кто продает билеты мимо кассы", - цитирует РИА Новости слова Козлова. 

Чиновник подчеркнул, что в заповедниках, как территориях с самой строгой охраной, запрещена экономическая деятельность, разрешен только познавательный туризм. При этом в системе ООПТ выявлено много проблем. 

Ярким примером злоупотреблений руководства ООПТ является Сочинский национальный парк, где обнаружена хаотичная застройка без соответствующей документации, а также бесконтрольное изменения границ парка. 

"Из-за многолетних махинаций часть территории вообще выбыла из границ нацпарка. Обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Сейчас идет следствие", - подчеркнул глава Минприроды.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2021, 17:59
    Гость: так

    "Сочинский национальный парк" сделали своей собственностью птичий заказник Приазовский.Посещение,рыбалка охота и пр,только для своих...

  2. 30.12.2021, 11:53
    Гость: Ну да

    "Познавательный туризм" - для детей или немощных...
    Остальных выгуливать по заповеднику только на коротком поводке и убирать за ними кучи...

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков
В НАТО заявили об отсутствии обязательств не расширяться на восток
Флаг СССР
«Большинство граждан России сожалеют о разделе страны и хотят ее воссоединения. Но не верят в его возможность»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В Кузбассе российские военные платят дань местному криминалитету
Турция пообещала поддержку Украине на фоне противостояния с Россией
Избранное
«Экспо-1967: как Жаклин Кеннеди любовалась советскими "галошами"»
«Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться образом жизни "среднего класса"»
Hypophysis «Искавший зла»
Неизведанные Фарерские острова: уединенный рай на краю земли
«Призывал только к покаянию»: пребывающий в запрете схиигумен Сергий (Романов) отмежевался от оппозиционных сил
Как выбрать шторы в спальню? Советы дизайнеров
«С исчезновением СССР неотвратимо исчезает русская самобытность. Русский язык стремительно меняется, даже деградирует»
«Государство отстаивает интересы убийцы и полиции»: в Кемерове не предотвратили убийство девушки, длившееся 3,5 часа
«Зодчие», 15 мая, Magnus Locus
«Если цены превысят некоторый порог, то продовольствие из России пойдет на экспорт. В царской России уже был принцип - "не доедим, но вывезем!"»
Как влияет медитация на иммунитет?