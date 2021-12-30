Глава Минприроды пригрозил заповедникам проверками за «билеты мимо кассы»
Глава Минприроды Александр Козлов пригрозил проведением следственных проверок на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в случае обнаружения фактов продажи билетов "мимо кассы" и злоупотреблений.
"Следственные проверки ждут все территории, где руководство злоупотребляет своими полномочиями. Это же касается и тех, кто продает билеты мимо кассы", - цитирует РИА Новости слова Козлова.
Чиновник подчеркнул, что в заповедниках, как территориях с самой строгой охраной, запрещена экономическая деятельность, разрешен только познавательный туризм. При этом в системе ООПТ выявлено много проблем.
Ярким примером злоупотреблений руководства ООПТ является Сочинский национальный парк, где обнаружена хаотичная застройка без соответствующей документации, а также бесконтрольное изменения границ парка.
"Из-за многолетних махинаций часть территории вообще выбыла из границ нацпарка. Обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Сейчас идет следствие", - подчеркнул глава Минприроды.
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