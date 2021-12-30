Мэр Томска Иван Кляйн приговорен к двум годам колонии

15:35 30.12.2021

Советский районный суд Томска приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Он также не сможет три года занимать должности на государственной службе.

Как сообщает ТАСС, суд сменил статью обвинения с части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») на часть 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По словам представителя прокуратуры, в целом прокуратура довольна приговором, так как суд согласился с доводами о доказанности обвинения по всем трем эпизодам.