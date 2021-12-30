Мэр Томска Иван Кляйн приговорен к двум годам колонии

Иван Кляйн

Советский районный суд Томска приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Он также не сможет три года занимать должности на государственной службе.

Как сообщает ТАСС, суд сменил статью обвинения с части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») на часть 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). 

По словам представителя прокуратуры, в целом прокуратура довольна приговором, так как суд согласился с доводами о доказанности обвинения по всем трем эпизодам.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.12.2021, 00:23
    Гость: Маша

    За коррупцию и воровство должна быть только одна мера наказания - растрел! Независимо от суммы! Даже за колосок, как при Сталине! В России же власть у воров, они не могут принять против себя такой закон!

  3. 30.12.2021, 21:05
    Гость: "незаконном предпринимательстве"

    Странные какие-то вопросы. Разве Кляйн может предпринимать законно?

  5. 30.12.2021, 19:50
    Гость: Домофону

    Перестань ты врать. Лучше скажи когда ты свою бесплатную квартирку и диплом отдашь.

Все комментарии (19)
Выбор читателей
«Власть теряет управление, погружена в хаос, сама является его частью, и любое её действие лишь увеличивает разрушительную силу хаоса»
Путин
«Все российские предложения с Европой можно обсуждать – но не решать. Просто потому, что европейские лидеры не суверенны»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В Кузбассе российские военные платят дань местному криминалитету
Турция пообещала поддержку Украине на фоне противостояния с Россией
Избранное
Хлебница-помощник по дому, который действительно окупается
10 ноября 1982 года – конец «золотой эпохи» социализма
«Крематорий», 4 декабря, «Главклуб»
Сергей Черняховский. Мистификация Минобранауки
Ичкерия и Украина: напрашивающиеся параллели
Свободный полет feat Кирилл Кухаренко (Джин-Тоник) «Просто»
«Это, по сути дела, акт войны»: что стоит за новым локдауном в России
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
«Они ничем не отличаются от бандитов»: когда запретят коллекторов в России
«И все побежали опять напяливать намордники до самых бровей»
Сирия и Израиль, противостояние продолжается