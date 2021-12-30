Мэр Томска Иван Кляйн приговорен к двум годам колонии
Советский районный суд Томска приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Он также не сможет три года занимать должности на государственной службе.
Как сообщает ТАСС, суд сменил статью обвинения с части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») на часть 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»).
По словам представителя прокуратуры, в целом прокуратура довольна приговором, так как суд согласился с доводами о доказанности обвинения по всем трем эпизодам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
За коррупцию и воровство должна быть только одна мера наказания - растрел! Независимо от суммы! Даже за колосок, как при Сталине! В России же власть у воров, они не могут принять против себя такой закон!
Чиста халакост какой-то. Доколе?!
Странные какие-то вопросы. Разве Кляйн может предпринимать законно?
тебя как с головой?
Перестань ты врать. Лучше скажи когда ты свою бесплатную квартирку и диплом отдашь.