Пригожин потребовал завести уголовное дело на Шендеровича

и попутно спртсмены

В 2008 году компания Евгения Пригожина получила участок рядом с парком 300-летия Петербурга для строительства Центра водного туризма на Приморском проспекте. В 2011 году компания подала иск к Правительству города, требуя признать незаконным затягивание выделения участка. В 2012 году суды трёх инстанций подтвердили права инвестора[17]. К марту 2016 года компания возвела комплекс «Лахта Плаза» из шести жилых зданий общей площадью 41,9 тыс. м²[26][27].

В 2011 году «Конкорд» получил разрешение на строительство «медико-реабилитационного центра» площадью около 56 тыс. м². В 2015 году компания сдала 18 трёхэтажных зданий на 490 апартаментов, 60 трёхэтажных коттеджей, SPA-центр с фитнес-зоной и рестораном[28].

В июле 2015 года «РБК» писал, что за период c конца 2014 года по середину 2015 года структуры «Конкорда» выиграли тендеры на 10,3 млрд рублей на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны[11][29].

Связанная с Пригожиным компания «Мегалайн» получила контракт на 3,3 млрд рублей и с сентября 2015 года строит военную базу в Валуйках Белгородской области. Эта же компания выиграла конкурс на быстровозводимый военный городок за 161,6 млн рублей в поселке Светлом в Омской области[11][30].

Осенью 2015 года ряд компаний, которые, как считается, связаны с «Конкордом», выиграли тендеры, которые объявила дочерняя компания Минобороны. По контракту компании должны взять на себя за 26 миллиардов рублей жилищно-коммунальное обслуживание военных городков в Москов