Пригожин потребовал завести уголовное дело на Шендеровича
Юридическая служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» направила в московский отдел полиции «Сокольники» заявление о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении писателя Виктора Шендеровича (внесен в реестр иностранных агентов).
Из опубликованного заявления следует, что Пригожин оспаривает утверждения Шендеровича о том, что он спонсирует ЧВК «Вагнер» и является убийцей.
«Шендерович в прямом эфире "Эха Москвы" позволил себе несоответствующие действительности высказывания в отношении Евгения Викторовича, что подтвердил суд, признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их. Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича в размере 100 000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».
Комментарии читателей Оставить комментарий
материально независим.
Мне иногда просто "за Державу обидно".
Швондер по тексту.. ЖКХ работала по госценам социализма кроме его бесплатного песенного проявления а, Шендерович это поэт тварец по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита..типа того покойника поэта песенника из кабака в которого в качестве опыта вшили сердце несчастного уличного пса..."шарика".
А,все утюги вещают что, МО само всё строит а,тута на поверку частник,да какой крутой(руками штрейкбрехеров из Азии?)..по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита...
Надо посмертно завести уголовное дело на Войновича за роман Москва 2042.
и попутно спртсмены
В 2008 году компания Евгения Пригожина получила участок рядом с парком 300-летия Петербурга для строительства Центра водного туризма на Приморском проспекте. В 2011 году компания подала иск к Правительству города, требуя признать незаконным затягивание выделения участка. В 2012 году суды трёх инстанций подтвердили права инвестора[17]. К марту 2016 года компания возвела комплекс «Лахта Плаза» из шести жилых зданий общей площадью 41,9 тыс. м²[26][27].
В 2011 году «Конкорд» получил разрешение на строительство «медико-реабилитационного центра» площадью около 56 тыс. м². В 2015 году компания сдала 18 трёхэтажных зданий на 490 апартаментов, 60 трёхэтажных коттеджей, SPA-центр с фитнес-зоной и рестораном[28].
В июле 2015 года «РБК» писал, что за период c конца 2014 года по середину 2015 года структуры «Конкорда» выиграли тендеры на 10,3 млрд рублей на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны[11][29].
Связанная с Пригожиным компания «Мегалайн» получила контракт на 3,3 млрд рублей и с сентября 2015 года строит военную базу в Валуйках Белгородской области. Эта же компания выиграла конкурс на быстровозводимый военный городок за 161,6 млн рублей в поселке Светлом в Омской области[11][30].
Осенью 2015 года ряд компаний, которые, как считается, связаны с «Конкордом», выиграли тендеры, которые объявила дочерняя компания Минобороны. По контракту компании должны взять на себя за 26 миллиардов рублей жилищно-коммунальное обслуживание военных городков в Москов