Российским рабочим на госстройках предложили давать приоритет

13:17 12.01.2022

Минэкономразвития предложило дать приоритет российским рабочим на госстройке — аналогичную программу для американцев запускал бывший президент США Дональд Трамп, пишет РБК.

В условиях роста цен на стройматериалы Минэкономики предложило некоторые привилегии компаниям отрасли «без преобладающего найма иностранной рабочей силы». Об этом говорится в письме замглавы Минэкономразвития Владислава Федулова. Его направили в Минстрой и аппарат правительства России.

В данном письме Федулов приводит в пример указ «Покупай американское, нанимай американцев» (Buy American and Hire American), изданный в 2017 году Дональдом Трампом. Этот документ предусматривал первичный наем местных работников при госзакупках. «Такая мера позволит стимулировать занятость на российском рынке труда, а также работников с территории Евразийского экономического союза», — говорится в письме.

В 2021 году тема ограничения мигрантов на стройках неоднократно поднималась властями. Осенью прошлого года вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев сообщал о планах столичных властей по постепенному отказу от иностранных мигрантов.

По подсчетам экономистов Евразийского банка развития, до пандемии рабочие-мигранты обычно составляли около 7% рабочей силы России и обеспечивали около 6% ВВП. По данным исследования РАНХиГС, мигранты были настолько востребованы в четвертом квартале прошлого года, что в среднем они получали больше, чем местные работники, — 47 тысяч в месяц против 34 тысяч.