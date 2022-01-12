«Не считаю вас за людей»: Кадыров пригрозил Ингушетии забрать сёла
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил забрать «оставшиеся села» у Ингушетии, если не прекратятся заявления о незаконном разделении территорий. Видео выступления руководителя региона на заседании оргкомитета по подготовке к 100-летнему юбилею со дня образования Чеченской автономии опубликовано в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».
«Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», — приводит слова Кадырова Lenta.ru.
Глава региона также призвал провокаторов «закрыть рты». «Пишут в интернете, что Рамзан — наш враг. Выпишите имена свои на листочек, если вам хватит мужества со мной враждовать. Если вы говорите, что я ваш враг, то я действительно враг для тех, кто так говорит», — сказал он.
По мнению Кадырова, подобные провокации могут привести к беспорядкам, которые наблюдаются в Казахстане. «Под предлогом поднятия цен на газ была выпущена определенная группа людей, а остальные просто присоединились и делают свои дела. Нельзя допускать эти искры, потому что когда горит, то уже тяжело потушить», — объяснил он, не уточив, о каких заявлениях идет речь.
Глава Чечни в ноябре 2021 года призывал Ингушетию успокоить «кучку националистов». По его словам, вопрос административной границы между Ингушетией и Чечней закрыт навсегда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Матка бозка ...
Росияне ... вы абсолютно безбашенное териториальное образование... когда же вы государством то станете...
Такой бред слышишь кажный день что диву даёшься. Каждый сверчок крутит свой шесток, на свой манер.
Татары кресты пилят, чечены у ингушей целые деревни или как там у них , отбирают...
И по верх всего КРЕМЛИН , с ордой милиардеров как памятник азиатчине.
Так мало того, ещё и в соседних кишлаках ханов спасают, которые делают министрами руссофобов.
Воистину "русские" уникальная "нация" ...
Весело год начинается... Похоже, действительно, грядёт смена магнитных полюсов планеты Земля...
Оттож... на востоке чтобы победить соперника часто бьют в спину..по тихому.."по турецки".
30 лет , Невидимые руки ..в стране разжигают между гражданами рыночную конкуренцию ..20 млн исчезли в этой "холодно й войне"... вместе с целыми отраслями науки, промышленности, технологиями и пр.активами..
в чечне то же нацики есть и немало