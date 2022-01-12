«Не считаю вас за людей»: Кадыров пригрозил Ингушетии забрать сёла

17:46 12.01.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил забрать «оставшиеся села» у Ингушетии, если не прекратятся заявления о незаконном разделении территорий. Видео выступления руководителя региона на заседании оргкомитета по подготовке к 100-летнему юбилею со дня образования Чеченской автономии опубликовано в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

«Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», — приводит слова Кадырова Lenta.ru.

Глава региона также призвал провокаторов «закрыть рты». «Пишут в интернете, что Рамзан — наш враг. Выпишите имена свои на листочек, если вам хватит мужества со мной враждовать. Если вы говорите, что я ваш враг, то я действительно враг для тех, кто так говорит», — сказал он.

По мнению Кадырова, подобные провокации могут привести к беспорядкам, которые наблюдаются в Казахстане. «Под предлогом поднятия цен на газ была выпущена определенная группа людей, а остальные просто присоединились и делают свои дела. Нельзя допускать эти искры, потому что когда горит, то уже тяжело потушить», — объяснил он, не уточив, о каких заявлениях идет речь.

Глава Чечни в ноябре 2021 года призывал Ингушетию успокоить «кучку националистов». По его словам, вопрос административной границы между Ингушетией и Чечней закрыт навсегда.

