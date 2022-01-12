Бизнес попросил отсрочить новые правила запрета на экспорт древесины из РФ

12:33 12.01.2022

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением установить переходный период для новых правил работы складов древесины.

Как известно, с начала года в России вводится полный запрет на вывоз необработанной или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Данное поручение президента РФ прозвучало еще осенью 2020 года. При этом поводом для письма стало обращение лесопромышленников Приморского края, которые заявили, что времени на адаптацию предприятий к новым требованиям «слишком мало».

В частности, речь идет о постановлениях правительства, которые вводят новые требования к характеристикам складов древесины (они должны быть ограждены и снабжены комплексами видеофиксации транспортных средств) и регламентируют оформление электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины и лесоматериалов.

При этом по мнению специалистов, введение переходного периода не окажется полезным. Так, экономист Василий Колташов считает правильным именно безотлагательное вступление в силу новых законов.

«Тем, кто не понял за последние два года, что в России перерабатывать древесину можно, а вывозить её нельзя, не хватит ни трёх месяцев, ни трёх недель, ни трёх лет переходного периода. На мой взгляд, ни в коем случае нельзя это откладывать. В логике значительной части нашего бизнеса не надо ломать старые схемы - вывозили лес, ну, и не мешайте нам вывозить. Вывозили нефть, так и зачем её перерабатывать? Зачем нам развивать лёгкую промышленность? "Государство, прекрати нас к этому подталкивать". Если при этом будут разорены те, кто привык только вывозить сырьё, ну, что ж, пусть они будут разорены. Если они не хотят заниматься переработкой и получать большую прибыль, значит, они просто странное явление на рынке», – рассказал эксперт Накануне.ru.