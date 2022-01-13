Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе

07:45 13.01.2022

Вакцина против коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") для подростков поступит в гражданский оборот на следующей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", — приводит агентство слова ученого.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщил РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.