Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе

Вакцина против коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") для подростков поступит в гражданский оборот на следующей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", — приводит агентство слова ученого.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщил РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.01.2022, 19:19
    Гость: фкневкоевн

    не пробовали метод Зеленко вместо пополнения бюджетов коммерческих корпораций??!!

  3. 13.01.2022, 13:57
    Гость: гнус

    "Поступит в оборот",жизнь человеческая, включая детскую -НИЧЕГО НЕ СТОИТ,в отличии от "бабла" бургов,по-повых,мурашек!

  5. 13.01.2022, 13:22
    Гость: d

    ученые и врачи по всему миру выступают Против Принуждения детей к Генным Уколам - это Преступление.
    на западе сейчас просто Эпидемия сердечных болезней среди подростков(!!!!!) - прямой результат тн "вакцин".
    такого массового заболевания миокардитом НИКОГДА не было в истории, а подростки Вообще НИКОГДА не имели миокардита, может единичные случаи.
    а это Пожизненный дефект сердца, неизлечимый.

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