Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе
Вакцина против коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") для подростков поступит в гражданский оборот на следующей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", — приводит агентство слова ученого.
Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщил РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не пробовали метод Зеленко вместо пополнения бюджетов коммерческих корпораций??!!
могут не обращения, а только вилы.
"Поступит в оборот",жизнь человеческая, включая детскую -НИЧЕГО НЕ СТОИТ,в отличии от "бабла" бургов,по-повых,мурашек!
А может ее не в оборот запускать, а в дупу
создателям-продвигателям засунуть.
ученые и врачи по всему миру выступают Против Принуждения детей к Генным Уколам - это Преступление.
на западе сейчас просто Эпидемия сердечных болезней среди подростков(!!!!!) - прямой результат тн "вакцин".
такого массового заболевания миокардитом НИКОГДА не было в истории, а подростки Вообще НИКОГДА не имели миокардита, может единичные случаи.
а это Пожизненный дефект сердца, неизлечимый.