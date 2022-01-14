Лавров: нашему терпению пришел конец, мы долго запрягали - нам пора ехать

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец. 

"Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения", - сказал Лавров на пресс-конференции.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО по вопросам гарантии безопасности между Россией и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил после встречи, что союзники по альянсу едины во мнении, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, каждое государство имеет право выбирать свой путь.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО заявил в свою очередь, что Россия готова использовать военные меры, если не получится парировать угрозы безопасности политическими.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 23:27
    Гость: Ну,

    мнения о том, что Россия колос на глиняных ногах не первое столетие пропагандируются.

  3. 14.01.2022, 23:24
    Гость: Громко зевая

    Интересно посмотреть, какая истерика поднимется у заокеанских ямщиков после пары дружеских заходов российских кораблей на Кубу, в Венесуэлу или Никарагуа?

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