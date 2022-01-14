Вирусолог предрек России до полумиллиона случаев зараженных COVID-19 в день
Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что надвигающаяся волна коронавируса из-за штамма «омикрон» станет самой сильной в России.
По словам Нетесова, в США сейчас регистрируют по 1,3 млн заболевших в день. «Если перевести это соотношение заболевших к численности населения на Россию, то у нас число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки», - заявил он «Известиям».
При этом Нетесов считает, что число заражений «омикроном» точно превысит 100 тысяч в день.
Напомним, ранее глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») заявил о возможности введения в стране полного локдауна, если ежедневно будет заболевать более 40 000 людей.
Также недавно сообщалось о том, что во всем мире за последние сутки коронавирусом заразились более 3 млн человек, что является новым антирекордом. При этом больше всего заражений за сутки было выявлено в США - 1,39 млн (в стране полностью вакцинировано - 62,7%). Следом находится Франция - 338 000 зараженных за 24 часа (полностью вакцинировано - 74,6%) и Италия - 220 000 людей (полностью вакцинировано - 75,9% населения)
Комментарии читателей Оставить комментарий
А если Нестеров окажется прав, руку на рельсы как Ельцин положишь ? То, что он предположил очевидно. В США населения в два раза больше чем в России и соответственно если уровень заразности ОМИКРОНА выше, то и в России может инфицироваться в два раза меньше в абсолютных цифрах чем в США, то есть до полумиллиоа в сутки. Или ты думаешь в России какие то не обычные люди ? Ну да, у нас водкой многие лечатся и ты похоже с Нового и Старого Нового года не просох. Кстати 30% содердание спирта в алкагольной продукции напрочь убивает любой вирус. На масочку побрызгал и защищен.
Триллиард в секунду будет заражаться. Че уж мелочиться то? Тем более что главный ковидобес Путин анонсировал заражение. Тут уж не до какого - то полмиллиона. Чиновники должны работать на перевыполнение заражений.
Сколько то в день - это устаревшие методички.
Теперь ебиница измерения толи заболевших толи испугавшихся - миллионы в час!!!
Кто такой этот вирусолог? Зафиксировать высказывания этого пророка и если не сбудется посадить на бочку с порохом за паникерства и страшилки.
вот когда будут реально заболевшие (с симптомами болезни), а не вроде зараженные (проверить самостоятельно нельзя, нужно верить чиновникам которые никогда не врут), тогда и будете панику поднимать.