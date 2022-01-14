Вирусолог предрек России до полумиллиона случаев зараженных COVID-19 в день

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что надвигающаяся волна коронавируса из-за штамма «омикрон» станет самой сильной в России.

По словам Нетесова, в США сейчас регистрируют по 1,3 млн заболевших в день. «Если перевести это соотношение заболевших к численности населения на Россию, то у нас число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки», - заявил он «Известиям».

При этом Нетесов считает, что число заражений «омикроном» точно превысит 100 тысяч в день.

Напомним, ранее глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») заявил о возможности введения в стране полного локдауна, если ежедневно будет заболевать более 40 000 людей.

Также недавно сообщалось о том, что во всем мире за последние сутки коронавирусом заразились более 3 млн человек, что является новым антирекордом. При этом больше всего заражений за сутки было выявлено в США - 1,39 млн (в стране полностью вакцинировано - 62,7%). Следом находится Франция - 338 000 зараженных за 24 часа (полностью вакцинировано - 74,6%) и Италия - 220 000 людей (полностью вакцинировано - 75,9% населения)

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 16:16
    Гость: В чем информационная война Нестерова ?

    А если Нестеров окажется прав, руку на рельсы как Ельцин положишь ? То, что он предположил очевидно. В США населения в два раза больше чем в России и соответственно если уровень заразности ОМИКРОНА выше, то и в России может инфицироваться в два раза меньше в абсолютных цифрах чем в США, то есть до полумиллиоа в сутки. Или ты думаешь в России какие то не обычные люди ? Ну да, у нас водкой многие лечатся и ты похоже с Нового и Старого Нового года не просох. Кстати 30% содердание спирта в алкагольной продукции напрочь убивает любой вирус. На масочку побрызгал и защищен.

  2. 14.01.2022, 15:49
    Гость: Гость

    Триллиард в секунду будет заражаться. Че уж мелочиться то? Тем более что главный ковидобес Путин анонсировал заражение. Тут уж не до какого - то полмиллиона. Чиновники должны работать на перевыполнение заражений.

  3. 14.01.2022, 15:38
    Гость: Петр

    Сколько то в день - это устаревшие методички.
    Теперь ебиница измерения толи заболевших толи испугавшихся - миллионы в час!!!

  4. 14.01.2022, 15:34
    Гость: ага

    Кто такой этот вирусолог? Зафиксировать высказывания этого пророка и если не сбудется посадить на бочку с порохом за паникерства и страшилки.

  5. 14.01.2022, 15:31
    Гость: ну и что

    вот когда будут реально заболевшие (с симптомами болезни), а не вроде зараженные (проверить самостоятельно нельзя, нужно верить чиновникам которые никогда не врут), тогда и будете панику поднимать.

Все комментарии (26)
Выбор читателей
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
«Мы требуем, чтобы Запад дал, по сути, гарантии ненападения на нас; а что будет, если таких гарантий не дадут?»
«Почему в период общенационального кризиса Елбасы не обратился к народу Казахстана?»
Россия и США не договорились по вопросу о нерасширении НАТО
«Мятеж, который был в Казахстане – это не терроризм даже в самых крайних своих формах»
Избранное
Кинопремьера Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»: ты так любишь эти фильмы — мы вряд ли сможем быть вместе
«Китайский народ не позволит делать деньги на рынке иностранцам, которые вредят стране». А мы?
Война в Карабахе. Фактор Эрдогана. Часть 3
В ЦАР считают Россию другом и рады военной и гуманитарной помощи
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
Подсчитали – прослезились: в странах Балтии люди живут богаче, чем в России
Невероятно: ЦТ рассказало о преступлении мигрантов! Некое «недоразумение» или начало переосмысливания госнацполитики?
Сергей Черняховский. Между наукой и декретом
Загнанные в угол: сегодня на глазах честнОго народа формируют фактически людей разного сорта
Елена Темникова: «Я всегда права!»
«Заклятие 3. Проклятие дьявола»: знай, что это все ради любви