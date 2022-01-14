Вирусолог предрек России до полумиллиона случаев зараженных COVID-19 в день

12:48 14.01.2022

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что надвигающаяся волна коронавируса из-за штамма «омикрон» станет самой сильной в России.

По словам Нетесова, в США сейчас регистрируют по 1,3 млн заболевших в день. «Если перевести это соотношение заболевших к численности населения на Россию, то у нас число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки», - заявил он «Известиям».

При этом Нетесов считает, что число заражений «омикроном» точно превысит 100 тысяч в день.

Напомним, ранее глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») заявил о возможности введения в стране полного локдауна, если ежедневно будет заболевать более 40 000 людей.

Также недавно сообщалось о том, что во всем мире за последние сутки коронавирусом заразились более 3 млн человек, что является новым антирекордом. При этом больше всего заражений за сутки было выявлено в США - 1,39 млн (в стране полностью вакцинировано - 62,7%). Следом находится Франция - 338 000 зараженных за 24 часа (полностью вакцинировано - 74,6%) и Италия - 220 000 людей (полностью вакцинировано - 75,9% населения)