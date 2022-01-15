В Коми ветерана войны обязали заплатить налог за подарок к 9 мая

19:16 15.01.2022

98-летняя жительница Печоры, ветеран Великой Отечественной войны, получила письмо из налоговой инспекции с требованием уплатить налог за подарок, который женщина получила к 75-летию Победы.

Пост об этом в группе ВКонтакте "Типичная Печора" разместила дочь ветерана.

Получив из налоговой уведомление о необходимости заплатить налог, семья обратилась в Совет ветеранов. Выяснилось, что это налог за подарки на 9 Мая. По словам автора поста, раз в году, 9 мая, к ним приходят с поздравлениями и благодарностью за Победу чиновники, пишет ИА "Комиинформ".

"Вот тебе на!!! За то, что тебя поздравили, заплати! Откуда взялся такой закон именно в 75-ю годовщину Победы? Почему человек, прошедший через ужасы войны,воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался должен за то, что его поздравили? Маме, естественно, ничего не сказали. Заплатили. Осадок остался. Родина моя, куда ты катишься?" - цитирует издание пост возмущенной женщины.

Как сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Коми, облагать или не облагать налогом подарки ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны зависит от того, за счет каких средств они получены: если за счет средств бюджета, то помощь в денежной и натуральной формах, а также подарки налогом не облагаются независимо от суммы.

Если подарок приобретен дарителем за счет иных средств, то имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом предусмотрена льгота в размере 10 тысяч рублей. Денежные средства, подаренные ветеранам от организаций не из бюджетных средств, превышающие размер установленной льготы, подлежат налогообложению в общем порядке.

Ветерану из Печоры налог предъявлен к уплате на основании сведений, полученных от организации, которая и вручила ветерану подарок, сумма подарка превысила 10 тысяч рублей, сообщили в УФНС по Коми.