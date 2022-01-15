В Коми ветерана войны обязали заплатить налог за подарок к 9 мая
98-летняя жительница Печоры, ветеран Великой Отечественной войны, получила письмо из налоговой инспекции с требованием уплатить налог за подарок, который женщина получила к 75-летию Победы.
Пост об этом в группе ВКонтакте "Типичная Печора" разместила дочь ветерана.
Получив из налоговой уведомление о необходимости заплатить налог, семья обратилась в Совет ветеранов. Выяснилось, что это налог за подарки на 9 Мая. По словам автора поста, раз в году, 9 мая, к ним приходят с поздравлениями и благодарностью за Победу чиновники, пишет ИА "Комиинформ".
"Вот тебе на!!! За то, что тебя поздравили, заплати! Откуда взялся такой закон именно в 75-ю годовщину Победы? Почему человек, прошедший через ужасы войны,воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался должен за то, что его поздравили? Маме, естественно, ничего не сказали. Заплатили. Осадок остался. Родина моя, куда ты катишься?" - цитирует издание пост возмущенной женщины.
Как сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Коми, облагать или не облагать налогом подарки ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны зависит от того, за счет каких средств они получены: если за счет средств бюджета, то помощь в денежной и натуральной формах, а также подарки налогом не облагаются независимо от суммы.
Если подарок приобретен дарителем за счет иных средств, то имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом предусмотрена льгота в размере 10 тысяч рублей. Денежные средства, подаренные ветеранам от организаций не из бюджетных средств, превышающие размер установленной льготы, подлежат налогообложению в общем порядке.
Ветерану из Печоры налог предъявлен к уплате на основании сведений, полученных от организации, которая и вручила ветерану подарок, сумма подарка превысила 10 тысяч рублей, сообщили в УФНС по Коми.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У..... к....е. И пусть забанят!
С приходом в Премьеры главного мытаря мародерская сущность организованной им ФНС распустилась до беспредела. Решения, Постановления не дают даже по истребованию Суда, пенсионеров штрафуют, до Ветеранов ВОВ добрались ...
Даритель то кто? Это же конкретный деятель.
Вот он пусть и платит, а после уволить
жжет.
но денег не вернут.