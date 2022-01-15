В Коми ветерана войны обязали заплатить налог за подарок к 9 мая

98-летняя жительница Печоры, ветеран Великой Отечественной войны, получила письмо из налоговой инспекции с требованием уплатить налог за подарок, который женщина получила к 75-летию Победы.

Пост об этом в группе ВКонтакте "Типичная Печора" разместила дочь ветерана. 

Получив из налоговой уведомление о необходимости заплатить налог, семья обратилась в Совет ветеранов. Выяснилось, что это налог за подарки на 9 Мая. По словам автора поста, раз в году, 9 мая, к ним приходят с поздравлениями и благодарностью за Победу чиновники, пишет ИА "Комиинформ".

"Вот тебе на!!! За то, что тебя поздравили, заплати! Откуда взялся такой закон именно в 75-ю годовщину Победы? Почему человек, прошедший через ужасы войны,воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался должен за то, что его поздравили? Маме, естественно, ничего не сказали. Заплатили. Осадок остался. Родина моя, куда ты катишься?" - цитирует издание пост возмущенной женщины.

Как сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Коми, облагать или не облагать налогом подарки ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны зависит от того, за счет каких средств они получены: если за счет средств бюджета, то помощь в денежной и натуральной формах, а также подарки налогом не облагаются независимо от суммы.

Если подарок приобретен дарителем за счет иных средств, то имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом предусмотрена льгота в размере 10 тысяч рублей. Денежные средства, подаренные ветеранам от организаций не из бюджетных средств, превышающие размер установленной льготы, подлежат налогообложению в общем порядке.

Ветерану из Печоры налог предъявлен к уплате на основании сведений, полученных от организации, которая и вручила ветерану подарок, сумма подарка превысила 10 тысяч рублей, сообщили в УФНС по Коми.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.01.2022, 21:54
    Гость: Гость

    С приходом в Премьеры главного мытаря мародерская сущность организованной им ФНС распустилась до беспредела. Решения, Постановления не дают даже по истребованию Суда, пенсионеров штрафуют, до Ветеранов ВОВ добрались ...

  3. 15.01.2022, 21:50
    Гость: Имхо

    Даритель то кто? Это же конкретный деятель.
    Вот он пусть и платит, а после уволить

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Путин
Путин: «Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома»
События в Казахстане – неожиданно, но предсказуемо.
События в Казахстане – неожиданно, но предсказуемо
«Мятеж, который был в Казахстане – это не терроризм даже в самых крайних своих формах»
Уличная попрошайка
Россиян готовят к появлению продуктовых карточек
Избранное
Сохранится Россия или исчезнет, можно просчитать на калькуляторе
Справлять или не справлять, вот в чем вопрос!
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
Сергей Бондарчук не делал никаких движений в сторону власти
«Все российские предложения с Европой можно обсуждать – но не решать. Просто потому, что европейские лидеры не суверенны»
Гарик Сукачев одержал впечатляющую победу
Белорусский ВПК. Критична ли его утрата для России?
Борьба с реабилитацией нацизма: пора открывать новые фронты
Не знаем, не можем, не дадим. Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от COVID-19
Юта (акустика), 25 сентября, Harats Pub Tula
«В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы "национальность". Но какая же все-таки графа нужна? Национальность, народ или идентичность?»