Росстат раскрыл зарплаты чиновников в пандемийном году
Средняя зарплата российских чиновников в пандемийном 2020 году увеличилась на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом (65,8 тысячи рублей против 60,2 тысячи), пишет РБК, изучив данные Росстата. Тем не менее численность госслужащих сократилась на ту же долю, поэтому зарплатный фонд, в который входят все начисленные работникам суммы, не вырос.
Речь идет о работниках, которые замещают должности государственной гражданской службы в государственных федеральных и региональных органах. Уменьшение их числа связано с реформированием госаппарата. В центральных аппаратах федеральных госорганов, где трудились порядка 40 тыс. гражданских служащих, зарплаты выросли на 4,8% до 146,7 тыс. рублей.
Программа оптимизации государственного аппарата была утверждена кабмином в конце 2020 года. По плану к первому кварталу 2021 года необходимо было сократить центральный аппарат на 5%, территориальные органы — на 10%.
В Минтруде отметили, что снижение численности чиновников связано с процессами оптимизации госорганов. Еще в 2018 году власти заявили, что собираются увеличить расходы на мотивацию госслужащих, но для этого придется сократить число чиновников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Слеза наворачивается. Оказывается, они совсем бедные!А ведь у них дрескод! Не можешь одеваться плохо, или ездить на старой машине. Кроме того курсы психологии, театрального мастерства регулярно посещать надо. Чем же они питаются, бедные!
Эээ наивный вы наш , перефразируя бородатый анекдот: "Встречаются два чиновника ,один другому говорит: Ты че зарплату не получил? А я думал корочки дали и крутись, как хочешь". Это же Россия.
2000 долларов! У нас в штатах столько бабок по безработице дают...
заметно чище стали улицы, убранные прибывшими новыми работниками,
бывшие госслужащами. их опыт и знания не пропадают зря.