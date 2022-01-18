Росстат раскрыл зарплаты чиновников в пандемийном году

© KM.RU, Алексей Белкин

Средняя зарплата российских чиновников в пандемийном 2020 году увеличилась на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом (65,8 тысячи рублей против 60,2 тысячи), пишет РБК, изучив данные Росстата. Тем не менее численность госслужащих сократилась на ту же долю, поэтому зарплатный фонд, в который входят все начисленные работникам суммы, не вырос.

Речь идет о работниках, которые замещают должности государственной гражданской службы в государственных федеральных и региональных органах. Уменьшение их числа связано с реформированием госаппарата. В центральных аппаратах федеральных госорганов, где трудились порядка 40 тыс. гражданских служащих, зарплаты выросли на 4,8% до 146,7 тыс. рублей.

Программа оптимизации государственного аппарата была утверждена кабмином в конце 2020 года. По плану к первому кварталу 2021 года необходимо было сократить центральный аппарат на 5%, территориальные органы — на 10%.

В Минтруде отметили, что снижение численности чиновников связано с процессами оптимизации госорганов. Еще в 2018 году власти заявили, что собираются увеличить расходы на мотивацию госслужащих, но для этого придется сократить число чиновников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2022, 20:57
    Гость: Анна

    Слеза наворачивается. Оказывается, они совсем бедные!А ведь у них дрескод! Не можешь одеваться плохо, или ездить на старой машине. Кроме того курсы психологии, театрального мастерства регулярно посещать надо. Чем же они питаются, бедные!

  2. 18.01.2022, 20:01
    Гость: Чтоб ты жил на одну зарплату...

    Эээ наивный вы наш , перефразируя бородатый анекдот: "Встречаются два чиновника ,один другому говорит: Ты че зарплату не получил? А я думал корочки дали и крутись, как хочешь". Это же Россия.

  4. 18.01.2022, 17:30
    Гость: численность госслужащих сократилась, зато

    заметно чище стали улицы, убранные прибывшими новыми работниками,
    бывшие госслужащами. их опыт и знания не пропадают зря.

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