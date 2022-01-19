В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

21:12 19.01.2022

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР», пишет «Коммерсант».

«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики»,— говорится в проекте обращения. «Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа,— пишут депутаты.— Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

Депутаты просят признать образования в Донбассе «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», а также просят рассмотреть «вопрос о скорейшем проведении переговоров» с руководством этих образований «в целях создания правовой основы», которая должна обеспечить все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Проект обращения к президенту внесли 11 коммунистов: Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный. Они попросили спикера Госдумы Вячеслава Володина включить их проект постановления об обращении и само обращение к президенту в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока не видели этого документа.