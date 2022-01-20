Минсельхоз предлагает ввести обязательную маркировку домашних животных

12:29 20.01.2022

Кошек, собак и других домашних питомцев планируется включить в закон об обязательной маркировке и учете животных.

Соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» готовит Минсельхоз, рассказал "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Этим документом в законодательство вводятся понятия маркировки и учета животных в России. В нынешней редакции он касается только сельхозживотных.

По словам Бурматова, регистрации домашних животных люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Кроме того, сейчас невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца. Отсутствие учета домашних животных тормозит и вступление в силу целого ряда норм Федерального закона "Об ответственном обращении с животными".