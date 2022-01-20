Минсельхоз предлагает ввести обязательную маркировку домашних животных
Кошек, собак и других домашних питомцев планируется включить в закон об обязательной маркировке и учете животных.
Соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» готовит Минсельхоз, рассказал "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Этим документом в законодательство вводятся понятия маркировки и учета животных в России. В нынешней редакции он касается только сельхозживотных.
По словам Бурматова, регистрации домашних животных люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Кроме того, сейчас невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца. Отсутствие учета домашних животных тормозит и вступление в силу целого ряда норм Федерального закона "Об ответственном обращении с животными".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Следующим маркированным будите вы, и автоматические штрафы за примятую травинку или несоблюдение очередного маразма чиновника получать будете тоже вы.
Согласен, добровольное чипирование - вещь полезная, но принудительного нельзя допустить... Вообще, мне так кажется, Закон написан в среду, а его авторы объелись рыбного супа...
(и цель у закона явно отличается от декларируемой... Уж лучше бы эти сволочи горох жрали - результат был бы менее вонючим...)
Полный игнор и саботаж.Сами отвяжутся.Как уже было лет 10 назад с УЭКами.Но выдумывать что то будут постоянно.
И вот за такую фигню депутатам еще и бабки платят?
"По словам Бурматова, регистрации домашних животных люди ждут больше всего..." (С)
Открою глаза господину Бурматову. Люди ее вообще не ждут.
Регистрацию ждут те, кто в очередной раз полезет в карман россиян за деньгами.