Минсельхоз предлагает ввести обязательную маркировку домашних животных

© KM.RU, Алексей Белкин

Кошек, собак и других домашних питомцев планируется включить в закон об обязательной маркировке и учете животных.

Соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» готовит Минсельхоз, рассказал "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Этим документом в законодательство вводятся понятия маркировки и учета животных в России. В нынешней редакции он касается только сельхозживотных. 

По словам Бурматова, регистрации домашних животных люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Кроме того, сейчас невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца. Отсутствие учета домашних животных тормозит и вступление в силу целого ряда норм Федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2022, 14:43
    Гость: ВЫ

    Следующим маркированным будите вы, и автоматические штрафы за примятую травинку или несоблюдение очередного маразма чиновника получать будете тоже вы.

  2. 20.01.2022, 14:38
    Гость: Ленивый

    Согласен, добровольное чипирование - вещь полезная, но принудительного нельзя допустить... Вообще, мне так кажется, Закон написан в среду, а его авторы объелись рыбного супа...
    (и цель у закона явно отличается от декларируемой... Уж лучше бы эти сволочи горох жрали - результат был бы менее вонючим...)

  3. 20.01.2022, 14:29
    Гость: так же как с кукарекодами

    Полный игнор и саботаж.Сами отвяжутся.Как уже было лет 10 назад с УЭКами.Но выдумывать что то будут постоянно.

  5. 20.01.2022, 14:27
    Гость: Капитан Очевидность

    "По словам Бурматова, регистрации домашних животных люди ждут больше всего..." (С)
    Открою глаза господину Бурматову. Люди ее вообще не ждут.
    Регистрацию ждут те, кто в очередной раз полезет в карман россиян за деньгами.

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