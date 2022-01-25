В Госдуме заинтересовались инцидентом на охоте с участием генерала МВД

© KM.RU, Алексей Белкин

Депутат Государственной думы Юрий Синельщиков (КПРФ) направил запрос прокурору Тверской области Сергею Лежникову с просьбой предоставить информацию о результатах проверки после ранения егеря на охоте с участием начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова, пишет News.ru.

В Тверской области в середине января на охоте получил ранения егерь Вячеслав Сальников. По информации СМИ, в охоте участвовал начальник  ГУ МВД по Москве Олег Баранов, которого коммунисты называют возможным виновником событий. В своём депутатском запросе Синельщиков обращает внимание, что охотничий сезон на момент ЧП мог быть завершён.

"Прошу информировать Государственную думу Российской Федерации о результатах проверки и принятом решении", — написал депутат.

Также коммунисты Сергей Обухов, Сергей Левченко, Денис Парфёнов и Ольга Алимова написали поручение, в котором просят комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции запросить в МВД, СК и Генпрокуратуре сведения о произошедшем. Помимо прочего, депутатов интересует, было ли у участников охоты разрешение на неё, состав участников охоты и было ли возбуждено уголовное дело.

Информацию о ранении егеря на охоте с участием высокопоставленного силовика уже комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не знают о произошедшем и не следят за событиями.

Когда Пескову напомнили, что в администрации президента следили за историей с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, который, по данным следствия, на незаконной охоте убил лося, он заявил, что Кремль не комментировал тот инцидент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2022, 01:00
    Гость: петр

    почему молчит любитель жареных фактов хинштейн? ждет отмашки? или просто стыдно за своих собратьев из едрисни?

  2. 26.01.2022, 00:41
    Гость: Хорош гусь этот Песков

    В Кремле,понимаешь, не
    Знают...
    Так пусть узнают, раз им сказали.
    Там же не было кто , а генералв.
    Пусть узнают и проследить. А то ни че го не знаем и знать не хотим, не царское дело.
    Как Рашкин лосЯ подстрелил, так по всем программам об этом говорили. ЛосЯ жалели.
    Странная страна Россия.
    Жалеют лосей и стаи диких собак.
    П подстреленного лагеря и растерзанных собаками людей не жаль.

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