В Госдуме заинтересовались инцидентом на охоте с участием генерала МВД
Депутат Государственной думы Юрий Синельщиков (КПРФ) направил запрос прокурору Тверской области Сергею Лежникову с просьбой предоставить информацию о результатах проверки после ранения егеря на охоте с участием начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова, пишет News.ru.
В Тверской области в середине января на охоте получил ранения егерь Вячеслав Сальников. По информации СМИ, в охоте участвовал начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, которого коммунисты называют возможным виновником событий. В своём депутатском запросе Синельщиков обращает внимание, что охотничий сезон на момент ЧП мог быть завершён.
"Прошу информировать Государственную думу Российской Федерации о результатах проверки и принятом решении", — написал депутат.
Также коммунисты Сергей Обухов, Сергей Левченко, Денис Парфёнов и Ольга Алимова написали поручение, в котором просят комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции запросить в МВД, СК и Генпрокуратуре сведения о произошедшем. Помимо прочего, депутатов интересует, было ли у участников охоты разрешение на неё, состав участников охоты и было ли возбуждено уголовное дело.
Информацию о ранении егеря на охоте с участием высокопоставленного силовика уже комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не знают о произошедшем и не следят за событиями.
Когда Пескову напомнили, что в администрации президента следили за историей с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, который, по данным следствия, на незаконной охоте убил лося, он заявил, что Кремль не комментировал тот инцидент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
почему молчит любитель жареных фактов хинштейн? ждет отмашки? или просто стыдно за своих собратьев из едрисни?
В Кремле,понимаешь, не
Знают...
Так пусть узнают, раз им сказали.
Там же не было кто , а генералв.
Пусть узнают и проследить. А то ни че го не знаем и знать не хотим, не царское дело.
Как Рашкин лосЯ подстрелил, так по всем программам об этом говорили. ЛосЯ жалели.
Странная страна Россия.
Жалеют лосей и стаи диких собак.
П подстреленного лагеря и растерзанных собаками людей не жаль.
Бункер углубляют.
Жаль мне российских егерей. Борются с ветряными мельницами, с неприкасаемыми.
не депутат.