В Госдуме заинтересовались инцидентом на охоте с участием генерала МВД

22:30 25.01.2022

Депутат Государственной думы Юрий Синельщиков (КПРФ) направил запрос прокурору Тверской области Сергею Лежникову с просьбой предоставить информацию о результатах проверки после ранения егеря на охоте с участием начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова, пишет News.ru.

В Тверской области в середине января на охоте получил ранения егерь Вячеслав Сальников. По информации СМИ, в охоте участвовал начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, которого коммунисты называют возможным виновником событий. В своём депутатском запросе Синельщиков обращает внимание, что охотничий сезон на момент ЧП мог быть завершён.

"Прошу информировать Государственную думу Российской Федерации о результатах проверки и принятом решении", — написал депутат.

Также коммунисты Сергей Обухов, Сергей Левченко, Денис Парфёнов и Ольга Алимова написали поручение, в котором просят комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции запросить в МВД, СК и Генпрокуратуре сведения о произошедшем. Помимо прочего, депутатов интересует, было ли у участников охоты разрешение на неё, состав участников охоты и было ли возбуждено уголовное дело.

Информацию о ранении егеря на охоте с участием высокопоставленного силовика уже комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не знают о произошедшем и не следят за событиями.

Когда Пескову напомнили, что в администрации президента следили за историей с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, который, по данным следствия, на незаконной охоте убил лося, он заявил, что Кремль не комментировал тот инцидент.