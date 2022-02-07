Минцифры начнет поиск «цифровых атташе» для работы в 16 странах мира

Минцифры начало создание службы «цифровых атташе» в торговых представительствах России за рубежом, пишет РБК со ссылкой на свой источник в ведомстве.

Конкурс на замещение должностей с соответствующим названием министерство планирует объявить в ближайшее время.  Среди базовых требований к кандидатам — высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания. «Цифровые атташе» должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли.

Главной задачей «цифровых атташе»  будет продвижение российских ИТ-продуктов за рубежом.

Планируется, что в 2022 году «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах, а в 2024 году география их присутствия расширится до 28 стран. В числе первых — Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР и Южная Корея.

Идея создания в России института «цифровых амбассадоров», или атташе, впервые прозвучала в 2019 году. В сентябре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил так называемый второй пакет мер поддержки ИТ, в котором среди прочего упоминалось создание службы «цифровых атташе». Среди ее целей — поддержка российских ИТ-компаний, выходящих на зарубежные рынки, и стимулирование иностранных ИТ-компаний переходить в российскую юрисдикцию. Атташе должны оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Ответственными за создание службы являются Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

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